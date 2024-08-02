«У него большие связи»: как экс-глава КирМоса устроился кондуктором в Питере и оказался в СИЗО Казани

Костыли, письмо Москальковой и доводы защиты не помогли уволенному по утрате доверия Сергею Миронову избежать ареста

Фото: Динар Фатыхов

Вместо Главного военного госпиталя им. Бурденко угодил сегодня в СИЗО бывший глава двух районов Казани Сергей Миронов. На заседании суда по его аресту адвокаты заявили о давлении полицейских на двух свидетелей по делу и намекнули на фальсификацию проверочных материалов. А прокурор поймал обвиняемого на слове «безработный». На заседании огласили докладную записку в адрес прокурора Санкт-Петербурга, согласно которой после увольнения по утрате доверия казанский экс-чиновник и кандидат наук устроился кондуктором в трамвайно-троллейбусный парк Северной столицы. На одном из допросов Миронов назвал себя жертвой карьерных интриг прокуроров. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Кто бьется за честь Миронова



На заседание Вахитовского райсуда обвиняемый пришел, опираясь на костыли. Его движения осложнял тот факт, что правая рука была пристегнута наручником к сотруднику экономической полиции. Зато вторая была свободна. При этом 41-летний Сергей Миронов шагал тяжело, чувствовалось, что ему больно. Впрочем, о боли на заседании бывший глава Кировского и Московского районов Казани ничего не сказал.

После заседания суда Миронов уходил также под конвоем, на костылях и в наручнике. При этом на улице, ближе к полицейской машине, он двигался значительно легче и быстрее, чем в здании Фемиды.

На заседании адвокаты обвиняемого, Рамиль Ахметгалиев и Николай Соколов, из бюро «А2К Лигал» сообщили — на протяжении года их клиент проходит лечение ввиду серьезных проблем с суставами, перенес уже три операции. Последнюю — три дня назад. И 31 июля он должен был выехать в Москву для прохождения дальнейшего лечения в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, но получил вызов к следователю на 1 августа и был задержан.

Откуда же взялись слухи, что попавший в немилость топ-менеджер исполкома, хочет уйти добровольцем на СВО? Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему бывшего муниципального чиновника должны были лечить в учреждении Минобороны на заседании не прозвучало. По данным источников «Реального времени», именно в этом госпитале год назад Миронову сделали две операции.

Непростая ситуация со здоровьем обвиняемого вызывает и такой вопрос — откуда взялись тиражируемые отдельными СМИ слухи, что попавший в немилость топ-менеджер исполкома, хочет уйти добровольцем на СВО?..

Отметим, в активе защищающих Миронова адвокатов — немало резонансных дел. Клиентами бюро были миллиардер Алексей Семин, экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров, близкие погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Именно Рамиль Ахметгалиев в свое время добился оправдательного приговора по делу о взятке инженера «Средволгаводхоза» Артема Филиппова и полного прекращения преследования для получившего срок в девять с половиной лет гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина с формулировкой — «за отсутствием состава преступления».

Помимо уголовного дела адвокаты «А2К Лигал» защищают Мироновых по гражданскому иску прокуратуры на 308 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Команда того же адвокатского бюро защищает Сергея Миронова в гражданских процессах по искам прокуратуры Татарстана. Решение Вахитовского суда об увольнении чиновника по «утрате доверия» уже поддержали суды двух инстанций, а вот спор по иску об оформлении на родню Миронова 63 объектов недвижимости и «раскулачивании» его семьи на 308 млн рублей сейчас продолжается в закрытом режиме в Верховном суде Татарстана.



Забегая вперед, доводы защиты суд сегодня отклонил. Как и большинство поданных ходатайств.



Полковник Романова: «Более мягкая мера пресечения невозможна»

Уголовные дела в отношении Миронова, его водителя Альберта Шарапова и пока неустановленных лиц находятся в производстве старшего следователя 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, полковника Евгении Романовой.

Именно она довела до скамьи подсудимых бывшего депутата Казгордумы и лидера татарстанских «справороссов» Рушанию Бильгильдееву по делу об аферах с застройкой трех коттеджных поселков, расследовала «премиальные откаты» директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Елены Прищепенко и дело главы регионального общества инвалидов Рифата Ганибаева.

По мнению следователя Евгении Романовой, более мягкая мера пресечения в отношении Миронова невозможна. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Романова занималась расследованием 45 взяток «за инвалидность» в Черемшане и разбиралась в масштабных хищениях имущества исполкома Казани, в том числе путем регистрации сотрудником Росреестра поддельных сделок об их отчуждении. Ущерб по одному из таких дел превысил полмиллиарда рублей.

В 2015-м полковника признали лучшим следователем по особо важным делам в Следкоме по Татарстану. В правоохранительных органах Романова служит уже более 25 лет. В интервью «Реальному времени» она вспоминала — с детства наблюдала за работой мамы — следователя Ираиды Романовой, и даже участвовала в качестве статиста в следственных действиях.

Сегодня в суде полковник Романова сообщила — еще 15 апреля 2024 года в СК возбудили дело о мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц, а после этого — еще несколько дел, по которым сейчас привлекается к ответственности Сергей Миронов.

Следователь сообщила, что на посту руководителя двух районов обвиняемый «совершал корыстные преступления», в том числе — в 2017 году «дал указание о фиктивном трудоустройстве жены своего водителя Златковского, чтобы оплачивать ему неурочную работу». Продолжить изложение фабулы объемного обвинения судья Динар Хабибуллин не дал, попросил перейти к сути ходатайства.

Общий ущерб по эпизодам мошенничества следствие оценило почти в 2 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Романова отметила — 1 августа в 20:45 Миронов был задержан, а сегодня получил статус обвиняемого по трем эпизодам превышения полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ), двум эпизодам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии СК, причастность экс-чиновника к этим преступлениям подтверждают допрошенные свидетели и очные ставки с двумя из них — замдиректора казанского МУП Кулешов и бывший водитель экс-главы Златковский.

— Следствие считает необходимым избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Более мягкая — невозможна... На свободе, по мнению следствия, Миронов будет воздействовать на свидетелей. У него — обширные связи, неплохое материальное положение, что подтверждается и решениями гражданских судов, — завершила выступление сотрудница СК.

Почему бывший водитель главы считает себя обманутым

На уточняющий вопрос судьи об ущербе по делу Романова сообщила — похищено около 2 млн рублей, это «вторая» зарплата муниципальных водителей Златковского и Шарапова. Первый возил Миронова в 2016—2020 годах, второй в 2020—2024-м. И оба получали прибавки за сверхурочную работу, но весьма хитрым способом.

Надбавки для Златковского переводили его жене, фиктивно устроенной в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района», а надбавки для Шарапова переводили его брату, отцу и приятелю, которые, по версии СК и экономической полиции, лишь числились сотрудниками того же МУП.

По данным источников «Реального времени», первый водитель Златковский сходу подтвердил подозрения силовиков, что кривую схему «надбавок» придумал не сам. А потому получил в деле статус свидетеля. Хотя предварительно установленный ущерб бюджета по фиктивному трудоустройству его жены оценен в 787 тысяч рублей.

Адвокат обвиняемого водителя Павел Мазуренко считает, что тот сам был обманут при трудоустройстве. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Водитель Альберт Шарапов изначально занимал иную позицию и 10 июля в статусе обвиняемого оказался в СИЗО по трем эпизодам мошенничества с ущербом 1,3 млн рублей. Сегодня утром Верховный суд Татарстана признал эту меру пресечения законной. Хотя адвокат обвиняемого Павел Мазуренко указывал — организовать фиктивное трудоустройство в районный МУП и начислять кому-либо зарплату водитель не мог.

«Он сотрудничает со следствием, дал развернутые показания на допросе, но обоснованно полагает, что сам был обманут при оформлении на работу», — указывал защитник, предлагая смягчить меру пресечения. Сам Шарапов из СИЗО уверял — готов возместить нанесенный ущерб.

Заметим, из трех эпизодов вменяемых водителю афер в обвинении Миронова пока лишь два — по зарплате брата и приятеля фигуранта. Но по тем же трем эпизодам следствие предъявило бывшему чиновнику превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, усматривая в двух случаях еще и корыстный интерес.



Ни одно из обвинения в свой адрес Сергей Миронов не признает. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последний из вменяемых эпизодов был возбужден в отношении уволенного главы районов почти 3 месяца назад — 7 мая.

По версии следствия, мать обвиняемого Ирина Миронова, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро своей матери на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. Глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, полагают силовики.

Допрашивать мать Миронова и других его родственников суд сегодня не стал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, мать Миронова, тесть и брат жены обвиняемого сегодня также пришли на заседание суда. Адвокаты просили допросить их в качестве свидетелей. Суд отказал. «Так и напишите — все было понятно заранее», — заявила уже после процесса Ирина Миронова «Реальному времени».



Экс-глава: «Я стал жертвой карьерных интриг прокуроров»

В оглашенных судом материалах дела прозвучало — Миронова не раз допрашивали в качестве свидетеля и подозреваемого, а сегодня и в качестве обвиняемого. От дачи показаний он не отказывался, но претензии СК не признавал.

В суде VIP-фигурант о вине или невиновности не сказал ни слова. Не стал напоминать и про четырех своих детей. Зато подчеркнул — на протяжении нескольких месяцев он участвовал в следственных действиях и ни разу не нарушил избранную меру пресечения:

— Я добросовестно оказывал содействие следствию. Всегда являлся [по вызову]. Мы собрали большое количество документов, которые подтверждают мою невиновность по обвинению, и мнения людей, которые выражают свою позицию по этому делу. Но, к сожалению, это не было приобщено [к материалам судебного дела]... Я очень надеюсь, что вы откажете в ходатайстве и примените иную меру [пресечения].

Миронов полагает, что прокуроры объявили на него охоту из личной заинтересованности и повышения показателей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сергей Миронов заявил — желания скрываться у него не было. Дал понять, что возможность имелась. «Я был на лечении и в других городах, но всегда являлся по первому вызову следователя. Сейчас возможности скрыться нет — я передвигаюсь на костылях...».

Адвокат Рамиль Ахметгалиев сегодня заявил, что преследование его клиента имеет одну цель — сбор доказательств для гражданского спора прокуратуры с Мироновым и его родственниками.

По данным источников «Реального времени», сам экс-чиновник в статусе подозреваемого заявлял, что налицо привлечение заведомо невиновного: «Я понимаю, что стал жертвой карьерных интриг определенных сотрудников прокуратуры Татарстана, которые фактически объявили на меня охоту из личной заинтересованности и завышения показателей своей работы». По версии Миронова, доводы в обоснование иска на 308 млн рублей о «раскулачивании» были сфальсифицированы и представлены в 2023-м на подпись и. о. прокурора республики Алексею Заике. Глава надзорного ведомства РТ Илдус Нафиков на тот момент уже готовился к назначению на пост прокурора Марий Эл, а Заика, как первый зам, возможно, рассчитывал занять его место и был заинтересован в резонансных делах, — предполагает бывший глава двух районов.

Версия интересная. Правда, новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов не просто поддержал ранее выдвинутые претензии к Миронову, но и увеличил их — усмотрел в материалах гражданских дел признаки уголовных преступлений.



Как Миронов не стал кондуктором в Питере

Руководящий пост в двух районах Казани Миронов занимал 8 лет. До этого успел поработать и в полиции — в период учебы на юриста в Казанском институте МВД, и помощником судьи в Ново-Савиновском суде Казани (служил Фемиде 7 лет), и председателем городского Комитета по делам молодежи.

18 марта 2024-го был освобожден от должности по утрате доверия. А ровно через месяц принят на работу в ГУП «Городской электрический транспорт» Санкт-Петербурга — кондуктором в трамвайно-троллейбусный парк №7!

О сенсационном повороте в карьере экс-чиновника в суде сегодня заявил старший помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов, после того как получил ответ от самого Миронова, что в данный момент тот является безработным.

По данным прокуратуры, с должности кондуктора в Питере Миронова никто не увольнял. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Прошу отметить, при установлении личности обвиняемый сообщил о себе недостоверные сведения», — сообщил суду Ибрагимов и представил заверенную лично им копию приказа о последнем месте работы Сергея Миронова.

— Я там ни дня не работал, — пояснил сам «кондуктор». — Были намерения, связанные с моей дальнейшей деятельностью. Но я понял, что не буду работать и сразу написал новое заявление — уведомил работодателя.

— Приказ об увольнении у вас есть? — уточнил судья.

— Мне документы не высылали. Мы общались по электронной связи, — ответил Миронов

По ходатайству прокуратуры к материалам приобщили докладную записку зампрокурора Московского района Санкт-Петербурга в адрес прокурора Северной столицы. «Он до сих пор числится на работе», — пояснил Айрат Ибрагимов. Защита после изучения того же документа привела из него следующие цитаты: «Было собеседование с Мироновым, он принят на работу. Но фактически к исполнению трудовых обязанностей не приступал. Зарплата не начислялась и не выплачивалась...».

Вопрос о целях загадочного трудоустройства в суде не поднимался. Один из источников «Реального времени» поделился версией, что в Питере с простым работягой из трамвайного парка махом подписали бы контракт на СВО, отметив, что на момент принятия на новую работу костыли Миронову еще не требовались.

Представитель прокуратуры заявил — полностью поддерживает ходатайство о заключении Миронова под стражу. «Любая другая мера будет незаконной», — добавил он.

Адвокат о непричастности клиента и незаконности преследования

Адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Николай Соколов сегодня просили отказать следствию. Называли незаконным преследование своего клиента, указывали на жалобу о давлении со стороны свидетеля Кулешова, ранее отрицавшего причастность Миронова к преступлениям.

«5 июня он заявил в прокуратуру, СК и МВД, что на него оказывается давление оперативными сотрудниками с целью дачи показаний на Миронова. После чего и появились те самые показания», — отметил Ахметгалиев. И добавил ранее — причастность экс-главы к истории с зарплатой отрицал и водитель Альберт Шарапов.

По мнению адвоката Рамиля Ахметгалиева, претензии в злоупотреблении полномочиями не обоснованы — еще в 2019-м перепланировку помещений под «Пятерочку» признал законной Кировский суд Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению защитника, о явной незаконности дела и непричастности Миронова по эпизоду злоупотребления говорит решение Кировского суда Казани. Еще в декабре 2019-го суд отказал жильцам дома в признании незаконной той самой перепланировки в помещениях «Пятерочки». Инициатором перепланировки выступала не Миронова, как арендодатель, а компания-арендатор.

В процессе провели несколько экспертиз, допросили специалистов и пришли к выводу — законодательство не нарушено, как и права жильцов дома, — подчеркнул адвокат, утверждая, что при направлении материалов СК этот судебный акт умышленно не предоставлялся. Также как еще один — в апреле 2024-го законной ту же перепланировку признал Московский райсуд Казани.

«А в вину Миронову вменяется его распоряжение от 23 июля 2020 года — то есть при наличии год назад состоявшегося судебного акта вдруг преступный умысел возник. Как можно считать, что исполнение решения суда это преступление?», — отмечал адвокат Ахметгалиев.

О явной непричастности экс-главы к зарплатной истории, по мнению защиты, говорят следующие факты — обслуживающие администрацию КирМоса водители числятся трудоустроенными в казанском МКУ «Хозяйственно-транспортное управление», при этом выплаты и надбавки за срочность — по обвинению — проводил МУП «ДРЭУ Кировского района». «Администрация трудовых отношений с водителями не имела», — напомнил защитник.

По его мнению, в самом обвинении указано, что деньги водителям из МУПа выплачивали не просто так, а за сверхурочную работу. Иначе говоря, речь идет лишь о нарушении процедуры оформления надбавок. Ахметгалиев сослался на судебную практику схожих дел, где говорится, что при отсутствии принципа безвозмездности нет и ущерба.

О незаконности своего дела Миронов написал омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Приобщать заявление свидетеля о давлении, жалобу Миронова в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и ряд других документов суд отказался. Также было отказано в допросе свидетелей из числа близких и дальних родственников обвиняемого.

Адвокат Николай Соколов доводы коллеги на заседании поддержал. Но предложение об избрании запрета определенных действий или домашнего ареста сегодня было отклонено. Райсуд отправил Миронова в СИЗО до 1 октября.

Следующий раунд битвы за свободу и честь опального чиновника ожидается в Верховном суде Татарстана.