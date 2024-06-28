Главу и депутата Тукаевского района Фаила Камаева уволили по собственному желанию

Сегодня на сессии Тукаевского райсовета депутаты района проголосовали за отставку арестованного главы района Фаила Камаева, удовлетворив его заявление об увольнении по собственному желанию.



Представление прокуратуры района об увольнении по утрате доверие за вскрытый конфликт интересов поддержки не получило. «Вина его еще не доказана», — заявила одна из депутатов, и остальные ее поддержали.

В надзорном ведомстве уже готовят гражданский иск с целью изменить формулировку «увольнительной» для обвиняемого во взятках Камаева.

Напомним, с апреля Фаил Камаев находится в СИЗО. Общая сумма вменяемых ему взяток превысила 8,5 млн рублей. Три новых эпизода дела связаны со строительством дома Камаевых в поселке Новый в 2022—2023 года. По версии силовиков, предметом взяток выступила земля, а также строительные материалы и часть внутренней обстановки дома. Еще один свежий эпизод касается получения участка под Челнами, в садовом товариществе «Савино».



