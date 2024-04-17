В Татарстане суд разрешил «раскулачить» на 60 млн криптовалютчика из МВД

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верхнеуслонский суд Татарстана завершил рассмотрение резонансного иска прокуратуры о «раскулачивании» семьи бывшего наркополицейского Руслана Бурганова. Первоначально с них требовали в доход государства 38 млн рублей в качестве эквивалента неподтвержденных доходами расходов госслужащего, но позже требования выросли до 59,7 млн рублей, и суд удовлетворил их в полном объеме, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



Сам Бурганов и его родственники на заседания суда не ходили. Адвокаты ответчиков уже готовят апелляционные жалобы.

В ходе рассмотрения дела представители Бургановых предлагали множество версий относительно появления миллионов на криптосчете главного ответчика в период его службы в МВД Татарстана. В частности, заявлялось: виртуальный кошелек майора на криптовалютной бирже Binance использовали иные лица, включая его жену и сестру, причем последние первыми в Татарстане заплатили 10 млн рублей в качестве налога на доходы в биткоинах.

В ответ на это представитель прокуратуры Алмаз Сагитзянов отмечал — выплата была произведена не в положенный срок, а лишь после подачи иска, и называл это способом уклонения от ответственности.

Защита пыталась убедить суд в недостоверности расчетов со стороны истца, а также ставила под сомнения представленные прокуратурой ответы биржи. Заявляла ходатайство о вызове в российский суд повесткой директора биржи Binance, представляла свое заключение по криптосчету и ссылалась на ответы Центробанка и ФНС об отсутствии методик расчета при оценке криптовалюты. На что прокурор указывал — тогда каким образом жена и сестра Руслана Бурганова смогли уплатить налоги?

Напомним, из полиции Бурганов был уволен в связи с утратой доверия, как раз на основании проверки по контролю за доходами и расходами. Иск от лица первого зампрокурора РТ Алексея Заики к Бургановым поступил в суд в мае 2023 года. Заика требовал взыскать в доход государства разницу между официальными доходами и неподтвержденными расходами семьи. На тот момент речь шла о 38 млн рублей, из которых 28,5 млн приходились на долю активов в различных криптовалютах — эфириум, биткоин, монеро, дэш, зэкэш, которые поступали на криптокошелек офицера полиции в 2018—2022 годах. В одном лишь 2021-й, по данным прокуратуры, виртуальный доход наркополицейского составил 10,5 млн в рублевом эквиваленте.

Вторым пунктом требований была сумма в 6,3 млн рублей на покупку в 2022 году BMW с последующей регистрацией на Алису Бурганову — сестру главного ответчика. По данным прокуроров, за 10 лет официальный доход сестры составил лишь 10 млн рублей. Третьей в списке была квартира Бургановых в Зеленодольске — по версии надзорного ведомства, в ходе проверки не удалось подтвердить законность получения части средств на ее покупку, поэтому просили взыскать 3,6 млн рублей.



Когда в суде изучили движение средств по криптовалютным счетам семьи, исковые требования по приобретенной криптовалюте выросли на 21,3 млн рублей. Эту цифру Сагитзянов обосновал суду разницей между общими суммами поступившей и отчужденной (учтенной в иске ранее) криптовалютой. Таким образом, общая сумма по иску выросла до 59 млн 712 тысяч рублей.



Как суд мотивировал свое решение — пока не известно. На заседании огласили лишь резолютивную часть постановления.

Ирина Плотникова