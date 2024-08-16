Мастер-планы новых веток метро Казани, продление ареста в деле по «Крокусу», «Незыгарь»* и BRIEF* — иноагенты
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 августа.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства первого участка второй линии казанского метро. О работах ему доложили мэр города Ильсур Метшин и гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов. На первом участке «подземки» будет четыре станции — они соединят пять районов города, а станцию «100-летие ТАССР» планируют открыть уже в 2027 году.
- Басманный районный суд Москвы продлил арест до 22 ноября четырем обвиняемым в исполнении теракта в Crocus City Hall. Исполнителям теракта добавили два новых пункта обвинения — в прохождении обучения терроризму и в участии в террористической организации.
- Минюст России внес в список иноагентов четыре телеграм-канала и двух физических лиц: бывшего ведущего и замглавреда СМИ «Дождь» Рината Давлетгильдеева*, адвоката Андрея Павлова* и каналы «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»*, а также «Сирена»*.
- Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-председателю правления «Интехбанка» Марселю Зарипову, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом 623 млн рублей. Наказание — 3 года колонии, но от него Зарипова освободили по истечению срока давности дела. Сам Зарипов не согласился с обвинением и заявил, что не стремился к банкротству банка.
- Центробанк порекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков из Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате обстрелов ВСУ. В своем заявлении ЦБ попросил простить им долги, в случае полного разрушения помещения, находящегося в залоге по ипотеке. При частичном разрушении жилья, подлежащего восстановлению, они попросили освободить пострадавших от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов.
- Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие Третьих Всероссийских трансплантационных игр — главного ежегодного спортивного события для пациентов и медицинских работников, связанных с трансплантологией. Игры пройдут с 15 по 18 августа. В них примут участие более 250 человек — все перенесли трансплантацию органов: почек, печени, сердца, легких, а также те, кому была выполнена трансплантация комплекса сердце-легкие. Также в соревнованиях будут участвовать доноры и пациенты, проходящие процедуру диализа.
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- Товарооборот России со странами БРИКС за первые 5 месяцев текущего года увеличился на 6,3%. Глава Минпромторга страны Антон Алиханов заявил, что в дальнейшем рассчитывает на сохранение положительной динамики. Он отметил, что видит большую поддержку от коллег по БРИКС, и это в свою очередь способствует росту товарооборота.
- Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Рубин» и «Ростов» за несвоевременный выход на поле в матче РПЛ. Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил размер штрафа — по 20 тысяч рублей каждой команде за задержку выхода на поле.
- Минтруд России выступил против инициативы о предоставлении многодетным родителям оплачиваемого выходного в День семьи, аргументируя это увеличением издержек для работодателя и снижением конкурентоспособности таких сотрудников. Однако в ведомстве напомнили, что работники с тремя и более детьми до 18 лет могут взять оплачиваемый отпуск «в любое удобное время до достижения младшим из детей возраста 14 лет».
- Госдума внесла на рассмотрение законопроект, расширяющий полномочия социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сфере миграции. Они смогут участвовать в профилактике нарушений миграционного законодательства и противодействии нелегальной миграции. Сейчас НКО могут получать господдержку только при выполнении определенных видов деятельности, включая адаптацию мигрантов.
Ключевые события 905-го дня специальной военной операции на Украине:
- Две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. На кадрах — взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда.
- Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 050 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 307 танков и других боевых бронированных машин, 1 406 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 833 единицы специальной военной автомобильной техники.
Олег Исаков
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Справка
* Признаны Минюстом России иноагентами на территории страны.