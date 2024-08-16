Минтруд не поддержал идею о дополнительном выходном для многодетных родителей в День семьи

Фото: Реальное время

Минтруд России выступил против инициативы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного многодетным родителям в День семьи. Соответствующее обращение на имя главы министерства Антона Котякова ранее направила депутат Госдумы Нина Останина.

В ведомстве посчитали, что предоставление дополнительного выходного за счет работодателя «приведет к увеличению его издержек», а также потребует дополнительных расходов из бюджетов всех уровней.

Сумма этих расходов не приводится. Кроме того, по мнению Минтруда, введение дополнительного выходного снизит конкурентоспособность на рынке труда для многодетных родителей, передает «Коммерсантъ».

Однако в министерстве напомнили, что работники с тремя и более детьми до 18 лет могут взять оплачиваемый отпуск «в любое удобное время до достижения младшим из детей возраста 14 лет».

Таким образом, предлагаемое регулирование в ведомстве посчитали избыточным.

Напомним, что недавно Минтруд опубликовал график праздничных дней на 2025 год.

Олег Исаков