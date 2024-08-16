ЦБ рекомендовал кредиторам простить долг заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей

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Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В ЦБ отметили, что в случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, «кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга».

При частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению, кредиторы могут освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов. Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях.

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к Центробанку России с предложением создать специальную группу или организовать консультационную помощь при взаимодействии с банками для жителей Курской области, столкнувшихся с проблемами по ипотечным кредитам.



Напомним, что с 6 августа Курская область подверглась атаке со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи военнослужащих с целью захвата участки территории Судженского района, сообщили в Минобороны России. Подробнее — в материале «Реального времени».

