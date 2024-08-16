Рустаму Минниханову показали схему развития второй линии метро

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства первого участка второй линии казанского метро. О ходе работ ему доложили мэр Казани Ильсур Метшин и гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, пишет пресс-служба главы республики.

Вторая линия соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Станцию «100-летия ТАССР» планируют открыть в 2027 году. Минниханову представили варианты оформления новых станций метро.

Затем раис понаблюдал за завершением работ по проходке левого перегонного тоннеля от станции «Академическая» до «100-летия ТАССР». В июле Институт развития города Казани разработал проект этой станции, которая станет переходной от станции «Дубравная» и началом второй ветки Казанского метрополитена.

Рахимов также показал схему развития второй линии метрополитена до перспективной станции «РКБ». В настоящее время ведутся предпроектные работы — сбор исходных данных и трассировка.



Рената Валеева