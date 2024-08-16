«Мы все здесь победители»: в Казани открылись третьи Всероссийские трансплантационные игры

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сегодня в столице Татарстана состоялось торжественное открытие III Всероссийских трансплантационных игр. В соревнованиях примут участие сотни спортсменов из 44 регионов России и Беларуси. В течение следующих трех дней пациенты, проходящие лечение после трансплантации органов, будут соревноваться в индивидуальных и командных видах спорта вместе со своими врачами. О том, как проходил старт этого уникального спортивно-медицинского мероприятия, — в репортаже «Реального времени».

«Человеческому духу нет границ»

Мероприятие пройдет с 15 по 18 августа. В играх примут участие более 250 человек — реципиентов, то есть людей, которым пересадили органы: почки, печень, сердце, легкие или провели пересадку комплекса «сердце-легкие». Также в мероприятии будут участвовать доноры и пациенты, проходящие диализ — процедуру, заменяющую работу почек, а также их лечащие врачи.

Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов, а в разработке программы участвовали десятки медицинских фондов и организаций совместно с Минспорта и Минздравом Татарстана.



— Трансплантология — это то, что дает людям шанс начать новую жизнь. Совершенно точно могу сказать, что человеческому духу нет границ. Поэтому пожелаю вам ставить каждый раз новые рекорды и никогда не падать духом, — заявил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Вы уже победители, раз смогли преодолеть те трудности, с которыми пришлось столкнуться»

Это уже третьи по счету игры такого характера — первые два раза, в 2022 и 2023 годах, проходили в Москве. В этом году в качестве площадки проведения выбрали столицу Татарстана. По словам главного внештатного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье, республику выбрали площадкой не случайно, ведь она является одним из главных лидеров по количеству выполняемых трансплантаций в стране.

Сергей Готье: «Прежде всего хочу сказать, Вы уже победители, раз смогли преодолеть те трудности, с которыми пришлось столкнуться». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Только за последний год в регионе провели 213 операций по трансплантации органов: 115 пересадок почки, 72 — печени и 26 — сердца.

— Честно говоря, мы безумно рады видеть всех Вас здоровыми. Прежде всего хочу сказать, Вы уже победители, раз смогли преодолеть те трудности, с которыми пришлось столкнуться. На сегодня уже более 22 тысяч человек смогли получить помощь, поэтому трансплантология будет актуальной во все времена. Татарстан вышел на кардинально высокий уровень медицины в этой сфере — буквально вчера здесь провели очередную операцию по пересадке органа, — заявил Готье.

От Беларуси до Якутии

Итак, в столицу приехали команды и врачи с 44 регионов России — от Москвы, Казани и Уфы до самых дальних уголков страны — Бурятии и Якутии (Саха), а также из Беларуси. Игры стартовали уже сегодня. Они пройдут как в индивидуальных дисциплинах — бег, боулинг, бадминтон, настольный теннис, плавание, скандинавская ходьбы, дартс и шахматы, — так и в командных видах спорта — баскетбол, волейбол, мини-футбол.

С самого утра в Центре гребных видов спорта начали собираться сотни участников команд — в них были как пациенты, которые прошли через тяжелый путь реабилитации, так и их лечащие врачи — специалисты-трансплантологи.

Одной из них оказалась Оксана Абрарова — для нее этот день стал символичным, ведь ровно шесть лет назад она стала донором — пожертвовала свою почку для сына Антона. Она, как и другие участники мероприятия, стали лауреатами Почетного знака «Дарящему часть себя» — их наградили дипломами и медалями за гуманизм и самопожертвование.

Оксана Абрарова: «Этот день для меня стал символичным, ведь ровно шесть лет назад я отдала своему сыну почку». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Простая ангина дала осложнения, нам с сыном пришлось лечиться два года. А потом получилось так, что мы попали на диализ, после чего своим ходом приехали на пересадку почки. Да и в целом не могу найти слов благодарности нашим врачам — Алмазу Наилевичу [Гайнуллову], Омару Магомедовичу [Кадырову], Шамилю Ренатовичу [Агееву] и Ксении Викторовне [Ситкиной] за их помощь и профессионализм. Здоровы и счастливы, что все так закончилось, — рассказала она.

1 / 20 realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов