Виновен и свободен: в Казани экс-главу «Интехбанка» освободили от наказания за сроком давности

Фото: Ирина Плотникова

Мягкий приговор вынес сегодня экс-председателю правления «Интехбанка» Марселю Зарипову Вахитовский суд Казани. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями в банке с ущербом 623 млн рублей, наказан тремя годами колонии и освобожден от наказания за сроком давности, передает журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель запрашивал для банкира, а ныне замдиректора компании «Природный источник» 6 лет колонии общего режима. Адвокат обвиняемого Юрий Некрасов просил изменить квалификацию по оставшемуся эпизоду с части 2 на часть 1 статьи 201 УК РФ и полностью прекратить уголовное преследование за сроком давности. Такое решение в итоге и принял суд, согласившись с защитой, что сделка на указанную сумму сама по себе не могла повлечь тяжких последствий в виде банкротства. Ранее преследование Зарипова было прекращено еще по трем эпизодам этого дела.

Сам Зарипов в последнем слове сказал, что не стремился к банкротству банка и не планировал причинить вред, поэтому с обвинением в доведении «Интеха» до краха не согласен. Он напомнил, что под его пятилетним правлением банк по финансовым показателям поднялся аж на 50 пунктов в федеральном рейтинге, достигнув 134-й позиции среди полутора тысяч банковских учреждений страны и 4-й в рейтинге региональных банков.

Напомним фабулу последнего эпизода дела банкира:

«Очистка» от долгов с ущербом 622,9 млн: по версии СК, с 23 марта по 5 августа 2016 года по указанию Зарипова «Интехбанк» перечислил средства ряду подконтрольных организаций (включая «Центр проектного финансирования», «Александрию», «Седьмой причал»), а затем они были аккумулированы на счете ООО «ПСФ «Строительный центр» и пошли на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан». При этом указанные в договорах обязательства перед банком подконтрольные организации не выполнили, а вся многоступенчатая операция преследовала цель создания видимости очистки от плохих долгов. Предправления обвиняют в том, что он действовал не в интересах банка, а в целях извлечения выгод и преимуществ сторонней коммерческой организацией, чем способствовал краху «Интеха».

Что касается трех прекращенных эпизодов, то по ним Зарипову вменяли заведомо невыгодные замены заемщиков по кредитам в 120,2 млн:

Результатом злоупотребления экс-главы «Интеха» силовики считают сделку от 28 апреля 2016 года, после которой должником по кредиту банка на 25,7 млн стал не частник Габдуллин, а ООО «Новая нефтехимия», которое не могло исполнить и не исполнило обязательства по возврату заемных средств.

Схожая сделка была совершена 17 октября 2016-го по кредитам «Итеры-Казань» на 21,5 млн — обязанность погашать их перешла к «Трейдкому», но выплат не было, а уступка прав сопровождалась снятием залога.

22 ноября 2016-го по той же схеме произошла невыгодная, по версии обвинения, замена заемщика ООО «Симург» на ООО «Камелия» по обязательствам перед «Интехом» на 73 млн рублей. Денег банк не получил, право требовать залоговое имущество по договору с «Симургом» утратил.

Дело Зарипова суд рассматривал более двух лет. Общий ущерб по нему в СК оценили в 743 млн рублей, при этом АСВ предъявило Зарипову гражданский иск на 1,8 млрд рублей, включив в него и те эпизоды, по которым срок преследования истек еще до направления дела в суд.



Напомним, за сроком давности Вахитовский суд в 2019 году прекратил первое уголовное дело в отношении бывшего главы «Интеха».