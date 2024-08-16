Четверым исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест до 22 ноября

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемых в исполнении теракта в Crocus City Hall.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобиру Файзову, Шамсутдину Фаридуни и Далерджону Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца, а всего до семи месяцев и 28 суток, до 22 ноября 2024 года.

Помимо этого, исполнителям теракта добавили два новых пункта обвинения — в прохождении обучения терроризму и в участии в террористической организации.

Напомним, по делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек. По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России — в результате действий злоумышленников погибли 144 человека.

Рената Валеева