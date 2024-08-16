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Некоммерческие организации получат право участвовать в борьбе с нелегальной миграцией

12:41, 16.08.2024
Некоммерческие организации получат право участвовать в борьбе с нелегальной миграцией
Фото: Динар Фатыхов

Госдума рассматривает законопроект, который расширяет полномочия социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сфере миграции.

Согласно документу, СО НКО смогут участвовать в профилактике нарушений миграционного законодательства и противодействии нелегальной миграции.

В настоящее время, по закону, СО НКО могут получать государственную поддержку только при условии осуществления ими определенных видов деятельности, в том числе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Подчеркнем, что в Госдуму также внесли законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрические данные при въезде в Россию. Это позволит лучше отслеживать перемещения иностранцев, точно идентифицировать их и не допускать повторного въезда нежелательных лиц.

Анастасия Фартыгина

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