Некоммерческие организации получат право участвовать в борьбе с нелегальной миграцией
Госдума рассматривает законопроект, который расширяет полномочия социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сфере миграции.
Согласно документу, СО НКО смогут участвовать в профилактике нарушений миграционного законодательства и противодействии нелегальной миграции.
В настоящее время, по закону, СО НКО могут получать государственную поддержку только при условии осуществления ими определенных видов деятельности, в том числе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Подчеркнем, что в Госдуму также внесли законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрические данные при въезде в Россию. Это позволит лучше отслеживать перемещения иностранцев, точно идентифицировать их и не допускать повторного въезда нежелательных лиц.
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