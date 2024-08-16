Товарооборот России со странами БРИКС за первые пять месяцев 2024 года увеличился на 6,3%

Товарооборот России со странами БРИКС за первые пять месяцев текущего года увеличился на 6,3% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Стоит добавить, что в будущем также планируются встречи с представителями КНР, Эфиопии и Бразилии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга России Антона Алиханова в рамках встречи министров промышленности стран БРИКС.

— По итогам прошлого года мы прибавили в торговле со странами БРИКС 28%, приблизились вплотную к отметке 300 миллиардов долларов. По итогам пяти месяцев этого года тоже видим продолжающийся рост: 6,3% прибавки в этом году. Понятно, сейчас произошло расширение: те цифры, которые я приводил по 2023 году, не учитывали новые государства, присоединившиеся к объединению, — заявил глава ведомства.

Антон Алиханов добавил, что рассчитывает на то, что в дальнейшем также будет сохраняться положительная динамика, поскольку для этого есть предпосылки. Он отметил, что видит от коллег по БРИКС большую поддержку, именно поэтому достигнуты высокие показатели товарооборота.

Напомним, товарооборот России и Китая в первом полугодии превысил $116,8 млрд. В годовом выражении показатели увеличились на 1,8%. Импорт китайских товаров в Россию за первое полугодие вырос на 3,9% и составил $65,2 млрд. Однако на 0,8% упали показатели экспорта — до $51,6 млрд.

Разиль Самигуллин