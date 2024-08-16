Минюст признал иноагентами телеграм-каналы «Незыгарь»* и «Brief»*

Минюст признал иностранными агентами авторов четырех телеграм-каналов. А именно, «объединения лиц — телеграм-каналы «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»*, а также «Сирена»*.

Также в реестр иноагентов были включены бывший ведущий и замглавреда СМИ «Дождь»* Ринат Давлетгильдеев* и адвокат Андрей Павлов*, сообщили в ведомстве.

Напомним, в среду Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России является нежелательной, несколько новых компаний. В их числе — Фонд имени Конрада Аденауэра*, Фонд MRR*, а также организации «Культурус»*, «Россия за решеткой»* и «За вашу и нашу свободу»*.

Разиль Самигуллин