«Рубин» и «Ростов» оштрафованы за задержку выхода на игру

Фото: Динар Фатыхов

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Рубин» и «Ростов» за задержку выхода команд на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил размер штрафных санкций для клубов за нарушение — по 20 тысяч рублей.

— «Ростов» оштрафован за задержку выхода команды на 2,5 минуты на поле на 20 тысяч рублей. У «Рубина» аналогичная задержка перед началом второго тайма — 20 тысяч, — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».

На 30 тысяч рублей персонально оштрафован главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Наставник казанцев в третий раз за сезон допустил нарушение, связанное с выходом за пределы технической зоны.

Напомним, «Рубин» и «Ростов» встречались в очном поединке в 4-м туре РПЛ в Ростове-на-Дону. Игра закончилась со счетом 1:1.

Зульфат Шафигуллин