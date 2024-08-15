День в истории 15 августа: Благовещенский собор Казани, открытие Петергофа и звание «Мать-героиня»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 августа 2024 года
Сегодня, 15 августа, в Казани откроют выставочный проект «Татарстан — Донбасс: 100 лет истории». Россияне в эту дату отмечают День археолога. Два года назад президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня», 255 лет назад родился французский император Наполеон Бонапарт, 301 год назад в нашей стране торжественно открыли Петергоф, 462 года назад был освящен Благовещенский собор в Казанском кремле. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки по теме: «Лидерство в образовании: стратегические ориентиры и технологии».
- Открытие выставочного проекта «Татарстан — Донбасс: 100 лет истории» в новом филиале Национального музея республики.
- Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд: «Динамо-Ак Барс» сыграет против «Тана» (Азов).
Кто родился: писатель Вальтер Скотт и композитор Микаэл Таривердиев
- 1769 — французский полководец, император Франции в 1804—1815 годах Наполеон I Бонапарт (скончался 5 мая 1821 года). Его победоносные войны значительно расширили территорию страны. Начало крушению империи Наполеона I положило поражение в войне против России.
- 1771 — английский писатель Вальтер Скотт (скончался 21 сентября 1832 года). Считается основоположником жанра исторического романа. В числе наиболее известных его книг — «Айвенго», «Талисман», «Дева озера» и другие.
- 1787 — русский композитор, пианист и дирижер Александр Алябьев (скончался 6 марта 1851 года). Он не только стал родоначальником русского романса, но и основал русскую камерную инструментальную музыку. До сих пор пользуются популярностью такие его произведения, как «Соловей», «Вечерний звон» и «Зимняя дорога».
- 1863 — русский и советский кораблестроитель Алексей Крылов (скончался 26 октября 1945 года). Его называют «отцом отечественного кораблестроения»: ученый создал основополагающие труды по строительной механике судов.
- 1878 — русская поэтесса Раиса Кудашева (скончалась 4 ноября 1964 года). Самое известное ее стихотворение — текст новогодней песенки «В лесу родилась елочка», изначально опубликованный в журнале «Малютка» под названием «Елка».
- 1892 — французский физик, один из создателей квантовой механики Луи де Бройль (скончался 19 марта 1987 года). В 1929-м он стал лауреатом Нобелевской премии за открытие волновой природы электрона.
- 1922 — советский актер кино, танцор, хореограф Борис Сичкин (скончался 22 марта 2002 года). Известность получил в первую очередь за роли в картинах «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых».
- 1931 — советский и российский композитор Микаэл Таривердиев (скончался 25 июля 1996 года). Написал музыку к 132 кинофильмам, в их числе «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».
- 1934 — советский и российский джазовый музыкант, композитор Георгий Гаранян (скончался 11 января 2010 года). Руководил ансамблем, который аккомпанировал фактически всем певцам страны. В1972—1979 годах Гаранян был еще и дирижером Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР.
- 1950 — дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна. В 1976 году она стала первым членом Британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх.
- 1970 — начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.
- 1997 — актриса Камаловского театра Лейсан Гатауллина. В театре она работает с 2021 года. За роль Сарвар в спектакле «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды») получила премию «Тантана» в номинации «Дебют».
Кто скончался: астроном Пьер Бугер и музыкант Виктор Цой
- 778 — легендарный французский рыцарь Роланд (дата рождения неизвестна). Главный герой «Песни о Роланде» — одной из самых важных европейских героических поэм.
- 1274 — французский теолог Робер де Сорбон (родился 9 октября 1201 года). Его имя носит центр знаменитого Парижского университета Сорбонна.
- 1758 — французский физик, математик и астроном Пьер Бугер (родился 16 февраля 1698 года). В списке 72 величайших ученых Франции, размещенном на первом этаже Эйфелевой башни, есть и он.
- 1990 — советский рок-музыкант, лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой (родился 21 июня 1962 года). Всего в дискографии группы восемь альбомов, последний вышел уже после смерти вокалиста.
Праздники: День археолога
- День археолога. Легенда гласит, что однажды студенты-археологи в Новгородской экспедиции решили отдохнуть и заявили, что 15 августа отмечается день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Со временем повод забылся — так появился День археолога.
События в истории: освящение Благовещенского собора Казани, первое судно в Панамском канале, возвращение Ленинской премии
- 1534 — в Париже был основан орден иезуитов (на тот момент был известен как общество Иисуса).
- 1562 — был освящен Благовещенский собор в Казанском кремле, отстроенный в камне Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Это самое старое здание нынешней крепости, по легенде построенное за три дня сразу после взятия Иваном Грозным Казани в 1552 году. Каменную возводили дольше, она неоднократно горела, а в 1918-м была закрыта.
- 1723 — состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров — Петергофа. В 1762 году ему был присвоен статус города, в 1849 году — уездного города. Сегодня Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении XVIII и XIX веков.
- 1799 — произошла битва при Нови — крупнейшее сражение во время итальянского похода Суворова. Она ознаменовала собой освобождение Северной Италии от французов.
- 1877 — изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello». В России оно быстро трансформировалось в «Алло». Сам создатель телефона, Александр Белл, предлагал начинать разговор с «Аhoy» («Эй»).
- 1914 — первое судно прошло через Панамский канал, соединяющий Панамский залив с Карибским морем и Атлантическим океаном. Общая протяженность канала составила 81,6 км. Официально он открылся лишь несколько лет спустя, 12 июня 1920 года.
- 1956 — в Советском Союзе вместо Сталинской премии, существовавшей в 1940—1955 годах, вновь стали вручать Ленинскую. В 1967 году ее стали называть государственной. Премия была одной из высших наград для граждан СССР. Получить ее можно было за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства.
- 2019 — Максим Топилин, на тот момент министр труда России, подписал приказ об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых нельзя работать женщинам. Перечень содержит 100 позиций. В список вошли химические производства, подземные и горные работы, бурение скважин, цветная металлургия, радиотехническое и электронные производства, судостроение, производство бумаги и т. д.
- 2020 — кабмин Татарстана официально принял постановление о переходе на третий этап снятия «ковидных» ограничений. С 17 августа 2020-го в республике вернулись к работе театры, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
- 2020 — в России создали первую партию вакцины от коронавируса, которую разработал центр Гамалеи.
- 2021 — президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. В этот же день ранее радикальное движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией страны.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей. Звание присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
*Движение «Талибан» запрещено в России.
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