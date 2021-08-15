Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Об этом сообщил глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в Афганистане не будет переходного правительства, заявило радикальное движение «Талибан»*. Оно ожидает полной передачи власти, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гани еще не сложил полномочия главы государств. Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Алексей Нечаев