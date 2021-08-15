«Талибан»* объявил об установлении контроля над Афганистаном

Радикальное движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Об этом сообщает RT.

Сегодня талибы начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что движение хочет избежать жертв среди гражданского населения. «Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице», — написал он в Twitter.

Глава МВД Афганистана в эфире одного из местных телеканалов заявил, что штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно. Позже в СМИ появилась информация, что президент страны сложит свои полномочия в течение нескольких часов. Сообщалось, что передача власти состоится в президентском дворце в Кабуле.

О том, что может означать для Афганистана возвращение талибов к власти, читайте в материале «Реального времени».

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина