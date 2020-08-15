Кабмин Татарстана официально принял постановление о переходе на третий этап снятия «ковидных» ограничений

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана опубликовал постановление, которое вносит изменения в документ, регламентирующий антикоронавирусные меры в республике. Оно переводит РТ на третий этап снятия ограничений.

Согласно документу, с понедельника, 17 августа, в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Спортивные мероприятия должны заполняться не более, чем на 25% от вместимости зала.

Мероприятия на открытом воздухе не должны собирать более 100 человек, в помещениях — не более 50 человек.

Напомним, что возобновлении работы театров и аквапарков сегодня объявил президент Татарстана Рустам Минниханов.