Минтруд РФ утвердил виды работ, в которых не могут участвовать женщины

Министр труда подписал приказ об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых нельзя работать женщинам.

Согласно документу, перечень содержит 100 позиций. Он вступает в силу с 1 января 2021 года.



В список вошли химические производства, подземные и горные работы, бурение скважин, цветная металлургия, радиотехническое и электронные производства, судостроение, производство бумаги и т. д.

Ранее сообщалось, что этим приказом Минтруда женщинам разрешат работать дальнобойщиками, машинистами в метро, слесарями по ремонту автомобилей, парашютистами, рыбаками, трактористами и так далее.