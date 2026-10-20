Татарстан из-за дождей лишился 700 тыс. тонн зерна
Во время уборочных работ выпало 165 мм осадков, или 150% от средних многолетних значений
В этом году из-за дождей Татарстан не добрал 700 тыс. тонн зерна. Об этом на брифинге в кабмине республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
По его словам, во время уборочных работ в среднем по Татарстану выпало 165 мм осадков, или 150% от средних многолетних значений. В результате произошло переувлажнение почвы, а в начале октября власти объявили о режиме ЧС.
Дожди привели к задержке уборочных работ.
Намолотить удалось 3,8 млн тонн зерна при средней урожайности 34,5 ц/га. Лидеры по намолоту — Тетюшский район: здесь собрали 195,4 тыс. тонн при рекордной урожайности 50,7 ц/га. Вплотную к нему подошли Арский с 194,7 тыс. тонн и Буинский с 194,5 тыс. тонн. Среди аутсайдеров — Зеленодольский район с 28,1 тыс. тонн, Лаишевский с 40,1 тыс. и Альметьевский с 68,7 тыс. тонн
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