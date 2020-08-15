В России создали первую партию вакцины от коронавируса

В России создали первую партию вакцины от коронавируса, которую разработал центр Гамалеи, сообщает «РИА Новости».

Производство первой в мире вакцины от COVID-19 запустили сегодня. Российский препарат получил название «Спутник V». Производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок, заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ожидается, что вакцина от коронавируса будет защищать минимум два года.