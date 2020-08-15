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В России создали первую партию вакцины от коронавируса

13:51, 15.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России создали первую партию вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России создали первую партию вакцины от коронавируса, которую разработал центр Гамалеи, сообщает «РИА Новости».

Производство первой в мире вакцины от COVID-19 запустили сегодня. Российский препарат получил название «Спутник V». Производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок, заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ожидается, что вакцина от коронавируса будет защищать минимум два года.

ОбществоМедицина
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