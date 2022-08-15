Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
Звание присваивается матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей.
Идею возродить почетное звание «Мать-героиня» Путин поддержал в начале июня. Также он предложил выплачивать 500 тысяч рублей при награждении орденом «Родительская слава» и 200 тысяч при вручении медали этого ордена. Выплата будет единовременной.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым