Курская область, Евгений Поддубный, футбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала разворачивающаяся ситуация в Курской области — почти 80% всех запросов касались этой темы. Татарстанцев волновали Суджа и ранение Евгения Поддубного. В топе также запросы о результатах спортивных матчей. Что интересовало татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Ситуация в Курской области

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Курская область Сверхпопулярность Суджа 4 400 Евгений Поддубный 3 050 Курская область новости 2 650 Курск 2 400 Курская область карта 1 750 Поддубный военкор 1 400 Рубин — Химки 1 400 Реал Мадрид — Барселона 1 350 Курск на карте 1 000

В топе популярных запросов татарстанцев на минувшей неделе 8 из 10 строчек занимают Курская область и военный корреспондент Евгений Поддубный. Как рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ обстреляли город Суджу. Он расположен в 9 километрах от границы с Украиной и примерно в 100 километрах от Курска. Уже утром 6 августа Смирнов написал, что подразделения ФСБ и Вооруженных сил России отбили атаку со стороны Украины и не допустили прорыва границы в регионе.

Согласно официальному заявлению Минобороны, передовые отряды ВСУ атаковали границу примерно с 8 утра 6 августа. Тогда российские военные смогли нанести ВСУ огневое поражение и заставили украинские войска отступить от границы. Далее в течение дня и следующей ночи российские подразделения продолжили уничтожать формирования противника с помощью артиллерии и авиации. На фоне боевых действий население приграничья Курской области начало покидать свои дома, для них подготовили пункты временного размещения.

Вечером 7 августа ряд военкоров и телеграм-каналы распространили информацию, что в результате атаки украинского дрона погиб военкор Евгений Поддубный, находившийся в Курской области. Заявил об этом и депутат Госдумы Михаил Делягин. Но ближе к ночи эту информацию опровергли. ВГТРК сообщила, что журналист с серьезными ранениями и ожогами находится в областной больнице. Позже его транспортировали в медицинское учреждение Москвы.

Накануне, 9 августа, Минобороны сообщило, что формирования ВСУ продолжают попытки прорваться в Курскую область. Тогда с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В регионах, в том числе и в Татарстане, начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим и тем, кто покинул свои дома.

Немного футбола

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК Курская область 53 47 63 43 Суджа 43 24 44 19 Евгений Поддубный 45 41 47 28 Курская область новости 67 67 88 49 Курск 49 — 57 48 Курская область карта 51 50 100 44 Поддубный военкор 61 64 63 31 Рубин — Химки* — — — — Реал Мадрид — Барселона* — — — — Курск на карте 45 48 67 48

Двумя запросами, не связанными с событиями в Курской области, стали футбольные матчи. Так, жителей Татарстана интересовала встреча «Рубина» и команды «Химки», а также испанское Эль-Классико — так называют матчи между «Реал Мадридом» и «Барселоной». Встреча российских команд состоялась 3 августа и завершилась поражением казанского клуба со счетом 2:3. На следующий день состоялось главное испанское противостояние. Там со счетом 2:1 победу одержала «Барселона».

Курск и интервью Лебедева

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Курская область Сверхпопулярность Курская область сегодня Сверхпопулярность Курск 3 100 Акулич 180 Бабник 160 Эдвард Бил 160 Лебедев Дудь** 140 Лебедв 120 Янгер 70 Гордон 50

Самыми популярными запросами на YouTube, как и в случае с поиском, оказались события в Курской области. Они с большим отрывом занимают первые 3 строчки рейтинга. Далее цифры показывают, что больше трендов на видеохостинге для жителей Татарстана не было. Вторую неделю в топе держится интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю**, за которое на первого в суд подала «Лига безопасного интернета». Накануне стало известно, что интервью может проверить Генпрокуратура России. С такой просьбой к главе ведомства Игорю Краснову обратилась депутат Госдумы Нина Останина.

Парламентарий обратила внимание на большое количество брани в видео, оскорбления различных людей и организаций. По мнению Останиной, слова Лебедева цинично звучат на фоне боев в Курской области, нападения на населенные пункты в Белгородской области и теракта в «Крокусе». После выхода интервью Дудя** оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Артем Гафаров