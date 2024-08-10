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Курская область, Евгений Поддубный, футбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

12:00, 10.08.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Курская область, Евгений Поддубный, футбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала разворачивающаяся ситуация в Курской области — почти 80% всех запросов касались этой темы. Татарстанцев волновали Суджа и ранение Евгения Поддубного. В топе также запросы о результатах спортивных матчей. Что интересовало татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Ситуация в Курской области

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Курская областьСверхпопулярность
Суджа4 400
Евгений Поддубный3 050
Курская область новости2 650
Курск2 400
Курская область карта1 750
Поддубный военкор1 400
Рубин — Химки1 400
Реал Мадрид — Барселона1 350
Курск на карте1 000

В топе популярных запросов татарстанцев на минувшей неделе 8 из 10 строчек занимают Курская область и военный корреспондент Евгений Поддубный. Как рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ обстреляли город Суджу. Он расположен в 9 километрах от границы с Украиной и примерно в 100 километрах от Курска. Уже утром 6 августа Смирнов написал, что подразделения ФСБ и Вооруженных сил России отбили атаку со стороны Украины и не допустили прорыва границы в регионе.

Согласно официальному заявлению Минобороны, передовые отряды ВСУ атаковали границу примерно с 8 утра 6 августа. Тогда российские военные смогли нанести ВСУ огневое поражение и заставили украинские войска отступить от границы. Далее в течение дня и следующей ночи российские подразделения продолжили уничтожать формирования противника с помощью артиллерии и авиации. На фоне боевых действий население приграничья Курской области начало покидать свои дома, для них подготовили пункты временного размещения.

Вечером 7 августа ряд военкоров и телеграм-каналы распространили информацию, что в результате атаки украинского дрона погиб военкор Евгений Поддубный, находившийся в Курской области. Заявил об этом и депутат Госдумы Михаил Делягин. Но ближе к ночи эту информацию опровергли. ВГТРК сообщила, что журналист с серьезными ранениями и ожогами находится в областной больнице. Позже его транспортировали в медицинское учреждение Москвы.

Накануне, 9 августа, Минобороны сообщило, что формирования ВСУ продолжают попытки прорваться в Курскую область. Тогда с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В регионах, в том числе и в Татарстане, начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим и тем, кто покинул свои дома.

Немного футбола

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
Курская область53476343
Суджа43244419
Евгений Поддубный45414728
Курская область новости67678849
Курск495748
Курская область карта515010044
Поддубный военкор61646331
Рубин — Химки*
Реал Мадрид — Барселона*
Курск на карте45486748

Двумя запросами, не связанными с событиями в Курской области, стали футбольные матчи. Так, жителей Татарстана интересовала встреча «Рубина» и команды «Химки», а также испанское Эль-Классико — так называют матчи между «Реал Мадридом» и «Барселоной». Встреча российских команд состоялась 3 августа и завершилась поражением казанского клуба со счетом 2:3. На следующий день состоялось главное испанское противостояние. Там со счетом 2:1 победу одержала «Барселона».

Курск и интервью Лебедева

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Курская областьСверхпопулярность
Курская область сегодняСверхпопулярность
Курск3 100
Акулич180
Бабник160
Эдвард Бил160
Лебедев Дудь**140
Лебедв120
Янгер70
Гордон50

Самыми популярными запросами на YouTube, как и в случае с поиском, оказались события в Курской области. Они с большим отрывом занимают первые 3 строчки рейтинга. Далее цифры показывают, что больше трендов на видеохостинге для жителей Татарстана не было. Вторую неделю в топе держится интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю**, за которое на первого в суд подала «Лига безопасного интернета». Накануне стало известно, что интервью может проверить Генпрокуратура России. С такой просьбой к главе ведомства Игорю Краснову обратилась депутат Госдумы Нина Останина.

Парламентарий обратила внимание на большое количество брани в видео, оскорбления различных людей и организаций. По мнению Останиной, слова Лебедева цинично звучат на фоне боев в Курской области, нападения на населенные пункты в Белгородской области и теракта в «Крокусе». После выхода интервью Дудя** оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Артем Гафаров

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Справка

* По запросу еще не сформирована детальная статистика

** Юрий Дудь признан иноагентом на территории России

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