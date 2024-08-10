Курская область, Евгений Поддубный, футбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала разворачивающаяся ситуация в Курской области — почти 80% всех запросов касались этой темы. Татарстанцев волновали Суджа и ранение Евгения Поддубного. В топе также запросы о результатах спортивных матчей. Что интересовало татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Ситуация в Курской области
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Курская область
|Сверхпопулярность
|Суджа
|4 400
|Евгений Поддубный
|3 050
|Курская область новости
|2 650
|Курск
|2 400
|Курская область карта
|1 750
|Поддубный военкор
|1 400
|Рубин — Химки
|1 400
|Реал Мадрид — Барселона
|1 350
|Курск на карте
|1 000
В топе популярных запросов татарстанцев на минувшей неделе 8 из 10 строчек занимают Курская область и военный корреспондент Евгений Поддубный. Как рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ обстреляли город Суджу. Он расположен в 9 километрах от границы с Украиной и примерно в 100 километрах от Курска. Уже утром 6 августа Смирнов написал, что подразделения ФСБ и Вооруженных сил России отбили атаку со стороны Украины и не допустили прорыва границы в регионе.
Согласно официальному заявлению Минобороны, передовые отряды ВСУ атаковали границу примерно с 8 утра 6 августа. Тогда российские военные смогли нанести ВСУ огневое поражение и заставили украинские войска отступить от границы. Далее в течение дня и следующей ночи российские подразделения продолжили уничтожать формирования противника с помощью артиллерии и авиации. На фоне боевых действий население приграничья Курской области начало покидать свои дома, для них подготовили пункты временного размещения.
Вечером 7 августа ряд военкоров и телеграм-каналы распространили информацию, что в результате атаки украинского дрона погиб военкор Евгений Поддубный, находившийся в Курской области. Заявил об этом и депутат Госдумы Михаил Делягин. Но ближе к ночи эту информацию опровергли. ВГТРК сообщила, что журналист с серьезными ранениями и ожогами находится в областной больнице. Позже его транспортировали в медицинское учреждение Москвы.
Накануне, 9 августа, Минобороны сообщило, что формирования ВСУ продолжают попытки прорваться в Курскую область. Тогда с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В регионах, в том числе и в Татарстане, начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим и тем, кто покинул свои дома.
Немного футбола
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|Курская область
|53
|47
|63
|43
|Суджа
|43
|24
|44
|19
|Евгений Поддубный
|45
|41
|47
|28
|Курская область новости
|67
|67
|88
|49
|Курск
|49
|—
|57
|48
|Курская область карта
|51
|50
|100
|44
|Поддубный военкор
|61
|64
|63
|31
|Рубин — Химки*
|—
|—
|—
|—
|Реал Мадрид — Барселона*
|—
|—
|—
|—
|Курск на карте
|45
|48
|67
|48
Двумя запросами, не связанными с событиями в Курской области, стали футбольные матчи. Так, жителей Татарстана интересовала встреча «Рубина» и команды «Химки», а также испанское Эль-Классико — так называют матчи между «Реал Мадридом» и «Барселоной». Встреча российских команд состоялась 3 августа и завершилась поражением казанского клуба со счетом 2:3. На следующий день состоялось главное испанское противостояние. Там со счетом 2:1 победу одержала «Барселона».
Курск и интервью Лебедева
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Курская область
|Сверхпопулярность
|Курская область сегодня
|Сверхпопулярность
|Курск
|3 100
|Акулич
|180
|Бабник
|160
|Эдвард Бил
|160
|Лебедев Дудь**
|140
|Лебедв
|120
|Янгер
|70
|Гордон
|50
Самыми популярными запросами на YouTube, как и в случае с поиском, оказались события в Курской области. Они с большим отрывом занимают первые 3 строчки рейтинга. Далее цифры показывают, что больше трендов на видеохостинге для жителей Татарстана не было. Вторую неделю в топе держится интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю**, за которое на первого в суд подала «Лига безопасного интернета». Накануне стало известно, что интервью может проверить Генпрокуратура России. С такой просьбой к главе ведомства Игорю Краснову обратилась депутат Госдумы Нина Останина.
Парламентарий обратила внимание на большое количество брани в видео, оскорбления различных людей и организаций. По мнению Останиной, слова Лебедева цинично звучат на фоне боев в Курской области, нападения на населенные пункты в Белгородской области и теракта в «Крокусе». После выхода интервью Дудя** оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
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Справка
* По запросу еще не сформирована детальная статистика
** Юрий Дудь признан иноагентом на территории России