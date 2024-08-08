В Казани начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
Сегодня утром в Казани стартовал сбор гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от атаки со стороны ВСУ. К двум часам дня граждане уже принесли почти тонну вещей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 до 18.00 в центре гуманитарной помощи на улице Жуковского, 12.
Напомним, что 6 августа Курская область подверглась масштабной атаке со стороны ВСУ. Однако российские войска предотвратили прорыв, уничтожив вражеские ракеты и беспилотники.
Кроме Татарстана, помощь жителям Курской области организована в Башкортостане — сбором занимается Госкомитет по молодежной политике. Во Владимирской области помощь организовало местное отделение партии. Москва и Санкт-Петербург отправили врачей в Курскую область. Орловская область организовала прием первых эвакуированных. Собранный в Татарстане груз отправят в ближайшее время — до Курской области он поедет в составе общего гуманитарного конвоя республики.
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