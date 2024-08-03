Казанский «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 2:3
Казанский «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» в третьем туре РПЛ. Матч, который прошел на «Ак Барс Арене», закончился со счетом 2:3.
В составе казанцев забили Мирлинд Даку (45-я минута, с пенальти) и Александр Юкич (65).
На момент окончания матча казанский клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ. Следующий матч «Рубин» проведет на выезде против «Ростова» 9 августа.
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