Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера

Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили «РИА Новости» в МЧС.

— Девятого августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования, — отмечается в сообщении.

Напомним, с 6 августа Курская область подвергается атаке со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи военнослужащих с целью захвата участка территории Судженского района. Об этом доложило Минобороны России.

Информация о том, что произошло, — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева