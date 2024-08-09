Прокуратура России может заняться проверкой интервью дизайнера Артемия Лебедева блогеру Дудю*

Фото: Динар Фатыхов

Прокурора России Игоря Краснова попросили проверить факт нарушения российского законодательства в интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*. С соответствующей просьбой обратилась глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает РИА «Новости».

— Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку по факту нарушения российского законодательства, — говорится в сообщении, которое было направлено в прокуратуру.

Нина Останина отметила, что в опубликованном интервью достаточно много нецензурной брани, а также оскорблений в адрес различных людей и организаций. По ее мнению, высказывания блогера звучат цинично на фоне вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты в Белгородской области и трагедии в «Крокус Сити Холле».

Напомним, 1 августа глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в суд с иском против журналиста Юрия Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева. По ее словам, поводом для иска стало интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

Разиль Самигуллин