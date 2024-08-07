ВГТРК: Евгений Поддубный жив, он находится с ранениями в больнице

Военкор Евгений Поддубный с ранениями поступил в Курскую областную больницу. Корреспондент пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщает ВГТРК.

— Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня депутат Госдумы Михаил Делягин в телеграм-канале сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного. В последнее время Евгений Поддубный работал в Судженском районе Курской области.

Разиль Самигуллин