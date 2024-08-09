Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Фото: Татьяна Демина

В течение суток Вооруженные силы России пресекали попытки рейдовых действий подразделений ВСУ вглубь российской территории на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны.



За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая четыре танка. Всего за время боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Напомним, с 6 августа Курская область подвергается атаке со стороны подразделений ВСУ численностью до тысячи военнослужащих с целью захвата участка территории Судженского района. Информация о том, что произошло, — в материале «Реального времени».