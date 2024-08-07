Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного
Депутат Госдумы Михаил Делягин в телеграм-канале сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного. В настоящее время официальной информации о смерти корреспондента нет.
В последнее время Евгений Поддубный работал в Судженском районе Курской области.
В 22:46 от ВГТРК поступила информация о том, что Евгений Поддубный жив и с ранениями находится в областной больнице. Корреспондент пострадал в результате атаки украинского дрона.
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