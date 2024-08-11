День в истории 11 августа: юбилей Шереметьево, праздник строителей, вакцина «Спутник V»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 августа 2024 года
Сегодня в России отмечают День строителя. Год назад ракета-носитель со станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный, два года назад Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, 51 год назад в СССР начался показ «Семнадцати мгновений весны», 65 лет назад в Москве открыли аэропорт «Шереметьево», 206 лет назад скончался русский механик-самоучка Иван Кулибин. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартует первенство России по стендовой стрельбе (лично-командное). Соревнования будут длиться до 17 августа.
- Финал XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года по пулевой стрельбе.
- Начнется республиканский фестиваль палаточных лагерей «Дети галактики».
- Вторая лига Б: «Сокол» сыграет против «Рубина-2».
Кто родился: прозаик Владимир Одоевский и музыкант Зульфат Хаким
- 1804 — русский писатель-прозаик Владимир Одоевский (скончался 11 марта 1869 года). Был главой «Общества любомудрия» — первого философского кружка в России, помогал Пушкину, когда тот начал издавать журнал «Современник».
- 1948 — татарский певец Равиль Харисов (скончался 17 ноября 2020 года). Он 15 лет работал в оркестре Анатолия Кролла в Москве и выступал с большинством звезд советской эстрады на одной сцене. Был солистом популярной московской группы «Бәйрәм» и артистом Татарской филармонии.
- 1960 — татарский музыкант, драматург, писатель Зульфат Хаким. В 1980-е он стал публиковаться в журналах и устроился в Татарскую филармонию на должность автора-исполнителя. В драматургии Хаким в 90-е с ходу проявил себя как острый сатирик. Самая известная его пьеса — «Телсез күке» («Немая кукушка»).
- 1983 — советский математик и механик Михаил Нужин (родился 21 октября 1914 года). В 1954—1979 годах он был ректором КГУ, развил бионику, биофизику, биохимию, физику и химию полупроводников. При нем появился вычислительный центр и новые корпуса университета.
Кто скончался: изобретатель Иван Кулибин и поэт Максимилиан Волошин
- 1818 — русский механик-изобретатель Иван Кулибин (родился 21 апреля 1735 года). Гениальный самоучка в течение 30 лет был заведующим механической мастерской в Академии наук Петербурга. Он изготовил и провел испытания модели 300-метрового одноарочного моста для установки на Неве, изобрел фонарь-прожектор, который имел отражатель из мелких зеркал, водоход для передвижения против течения, экипаж с педальным приводом и многое другое.
- 1919 — американский предприниматель Эндрю Карнеги (родился 25 ноября 1835 года). Он основал компанию по строительству железных мостов Keystone Bridge Works, доходы которой в 1900-м достигли $40 млн. В 1901 году Карнеги продал бизнес и занялся благотворительностью.
- 1932 — русский поэт Максимилиан Волошин (родился 28 мая 1877 года). Его наследием помимо стихотворений и критических статей стал знаменитый Дом поэта в Коктебеле, где гостили Мандельштам, Белый, Горький, Брюсов, А. Толстой, Булгаков, Грин, Цветаева, Гумилев, Чуковский.
- 1995 — американский математик и логик Алонзо Черч (родился 14 июня 1903 года). Он внес вклад в основы информатики, разработав теорию лямбда-исчислений.
Праздники: День строителя
- День строителя. Впервые праздник отметили в СССР в 1956 году. «Отмечаемый сегодня, отныне он войдет в календарь как всенародный праздник», — писали советские газеты.
- День белого гриба. Считается, что праздник установили в 1997 году по инициативе грибников. В ряде российских регионов в этот день проводят тематические мероприятия и ярмарки.
- День туркменской дыни. Его учредил первый президент страны Сапармурат Ниязов. В этот день в столице Туркменистана Ашхабаде проходят массовые гулянья, а глава государства награждает лучших бахчеводов и коллекционеров страны.
События в истории: основание Троице-Сергиевой лавры, премьера «Семнадцати мгновений весны», запуск «Луны-25»
- 1337 — преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой. Монастырь играл важную роль в политической жизни страны: поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом. Также он способствовал организации народного ополчения Минина и князя Пожарского.
- 1957 — закончился VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Москве. Участие в нем приняли 34 тысячи жителей 131 страны мира. В 1957-м СССР впервые принял ВФМС. В следующий раз фестиваль прошел в Союзе в 1985 году. В третий раз на территории России мероприятие состоялось в этом году. Основная программа прошла в Сочи, а после ее окончания делегаты разъехались по разным регионам страны. Около 100 гостей посетили Казань.
- 1959 — в Москве открыли аэропорт Шереметьево. В нем приземлился советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда. Первый международный рейс в Шереметьево состоялся 1 июня 1960 года: воздушное судно отправилось из Москвы в Шенефельд (Германия). Сегодня Шереметьево — это крупнейший российский аэропорт.
- 1973 — в СССР начался показ многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова о приключениях советского разведчика Исаева, которого сыграл Вячеслав Тихонов. В роли шефа гестапо Мюллера прославился Леонид Броневой. 12-серийную картину планировали показать ко Дню Победы, но перенесли дату, поскольку в это время генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев посещал ФРГ.
- 1979 — произошла авиакатастрофа, в которой погибла футбольная команда «Пахтакор» из Ташкента. 17 спортсменов вылетели из родного города в Минск на календарный матч чемпионата СССР с местным «Динамо» на авиалайнере Ту-134. Диспетчеры не разрешили самолету подняться выше, он столкнулся с лайнером, следовавшим по маршруту Кишинев — Ворошиловград — Куйбышев с 89 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Погибли 178 человек. Двух авиадиспетчеров из Харькова осудили на 15 лет лишения свободы.
- 2022 — президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Позже стало известно, что ее назвали «Спутник V» — в честь первого советского космического спутника. Вакцина известна также как «Гам-Ковид-Вак».
- 2023 — ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, а 21-го потерпела крушение.
- 2023 — кабмин Татарстана запретил в республике выгул домашних животных без сопровождения. Табу наложили также на использование инвентаря, влекущего травму и гибель питомца, и на применение негуманных методов дрессировки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.