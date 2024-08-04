Замедление YouTube, Дудь** и Лебедев, День ВДВ: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент ходят разные версии произошедшего, однако, согласно новостям в турецких СМИ, следствие рассматривает версию, по которой сзади в мотоцикл МотоТани врезался другой байкер, сопровождавший ее. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Матчи «Рубина» и День ВДВ
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Рубин — Акрон
|1 800
|День ВДВ
|1 300
|Поезд Казань Адлер
|1 250
|Рубин — Зенит
|1 150
|Барселона — Манчестер Сити
|1 050
|1 августа праздник
|1 000
|***
|950
|Вадим Красиков
|850
|Кубок России
|800
|Алсу Курмашева****
|400
В первую очередь можно заметить, что наибольший прирост популярности запросов связан с футбольными событиями. Среди них особый интерес вызывают матчи местной команды «Рубин». Запросы, связанные с казанским клубом, занимают два места в топе популярных запросов. Также наблюдается интерес к другим футбольным матчам, например «Барселона — Манчестер Сити».
Помимо этого татарстанцев интересовал День ВДВ, который ежегодно в России отмечается 2 августа. Кроме того, из-за многочисленных жалоб на замедление работы YouTube в России, татарстанцев интересовал способ восстановления привычной доступности видеохостинга. Компания Google, владелец YouTube, уже заявила, что не причастна к массовым сбоям в работе сервиса в России.
Крушение поезда в Волгоградской области
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|Рубин — Акрон*
|—
|—
|—
|—
|День ВДВ
|—
|—
|97
|76
|Поезд Казань Адлер*
|—
|—
|—
|—
|Рубин — Зенит*
|—
|—
|—
|—
|Барселона — Манчестер Сити
|80
|80
|70
|100
|1 августа праздник
|62
|55
|100
|71
|***
|100
|85
|84
|76
|Вадим Красиков
|100
|75
|99
|55
|Кубок России*
|—
|—
|—
|—
|Алсу Курмашева****
|100
|64
|66
|48
Помимо этого, в верхушке топа самых популярных запросов среди жителей Татарстана стало ЧП с поездом №491 Казань—Адлер. Его крушение произошло 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом, водитель которого в нарушение ПДД решил проскочить переезд перед приближающимся составом. В результате пострадали более 100 человек, многие оказались в больнице с различными травмами. Всего в поезде находилось более 800 человек. Из-за аварии с Следственном комитете возбудили уголовное дело.
Интервью Лебедева и ОИ в Париже
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Дудь** Лебедев
|3 200
|Дудь**
|550
|Лебедев
|450
|Открытие Олимпиады в Париже 2024
|350
|Олимпиада в Париже 2024
|300
|Не вэлп
|250
|Батек
|150
|Михеев Павлов
|140
|Дэдпул и Росомаха
|130
|Ютуб
|110
Самым популярным запросом на YouTube среди жителей Татарстана стало интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю**. После его выхода в суд с иском обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждает, что Лебедев своими высказываниями опорочил честь, достоинство и деловую репутацию организации. Сейчас с дизайнера требуют возмещения вреда в размере 10 миллионов рублей.
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Справка
* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана.
** Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ.
*** С 1 марта 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию сервисов по обходу блокировок сайтов.
**** Алсу Курмашева признана Минюстом России иноагентом.