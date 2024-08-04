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Замедление YouTube, Дудь** и Лебедев, День ВДВ: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

00:00, 04.08.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Замедление YouTube, Дудь** и Лебедев, День ВДВ: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент ходят разные версии произошедшего, однако, согласно новостям в турецких СМИ, следствие рассматривает версию, по которой сзади в мотоцикл МотоТани врезался другой байкер, сопровождавший ее. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Матчи «Рубина» и День ВДВ

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Рубин — Акрон1 800
День ВДВ1 300
Поезд Казань Адлер1 250
Рубин — Зенит1 150
Барселона — Манчестер Сити1 050
1 августа праздник1 000
***950
Вадим Красиков850
Кубок России800
Алсу Курмашева****400

В первую очередь можно заметить, что наибольший прирост популярности запросов связан с футбольными событиями. Среди них особый интерес вызывают матчи местной команды «Рубин». Запросы, связанные с казанским клубом, занимают два места в топе популярных запросов. Также наблюдается интерес к другим футбольным матчам, например «Барселона — Манчестер Сити».

Помимо этого татарстанцев интересовал День ВДВ, который ежегодно в России отмечается 2 августа. Кроме того, из-за многочисленных жалоб на замедление работы YouTube в России, татарстанцев интересовал способ восстановления привычной доступности видеохостинга. Компания Google, владелец YouTube, уже заявила, что не причастна к массовым сбоям в работе сервиса в России.

Крушение поезда в Волгоградской области

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
Рубин — Акрон*
День ВДВ9776
Поезд Казань Адлер*
Рубин — Зенит*
Барселона — Манчестер Сити808070100
1 августа праздник625510071
***100858476
Вадим Красиков100759955
Кубок России*
Алсу Курмашева****100646648

Помимо этого, в верхушке топа самых популярных запросов среди жителей Татарстана стало ЧП с поездом №491 Казань—Адлер. Его крушение произошло 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом, водитель которого в нарушение ПДД решил проскочить переезд перед приближающимся составом. В результате пострадали более 100 человек, многие оказались в больнице с различными травмами. Всего в поезде находилось более 800 человек. Из-за аварии с Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Интервью Лебедева и ОИ в Париже

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Дудь** Лебедев3 200
Дудь**550
Лебедев450
Открытие Олимпиады в Париже 2024350
Олимпиада в Париже 2024300
Не вэлп250
Батек150
Михеев Павлов140
Дэдпул и Росомаха130
Ютуб110

Самым популярным запросом на YouTube среди жителей Татарстана стало интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю**. После его выхода в суд с иском обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждает, что Лебедев своими высказываниями опорочил честь, достоинство и деловую репутацию организации. Сейчас с дизайнера требуют возмещения вреда в размере 10 миллионов рублей.

Артем Гафаров

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Справка

* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана.

** Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ.

*** С 1 марта 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию сервисов по обходу блокировок сайтов.

**** Алсу Курмашева признана Минюстом России иноагентом.

Аналитика Татарстан

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