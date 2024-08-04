Замедление YouTube, Дудь** и Лебедев, День ВДВ: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент ходят разные версии произошедшего, однако, согласно новостям в турецких СМИ, следствие рассматривает версию, по которой сзади в мотоцикл МотоТани врезался другой байкер, сопровождавший ее. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Матчи «Рубина» и День ВДВ

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Рубин — Акрон 1 800 День ВДВ 1 300 Поезд Казань Адлер 1 250 Рубин — Зенит 1 150 Барселона — Манчестер Сити 1 050 1 августа праздник 1 000 *** 950 Вадим Красиков 850 Кубок России 800 Алсу Курмашева**** 400

В первую очередь можно заметить, что наибольший прирост популярности запросов связан с футбольными событиями. Среди них особый интерес вызывают матчи местной команды «Рубин». Запросы, связанные с казанским клубом, занимают два места в топе популярных запросов. Также наблюдается интерес к другим футбольным матчам, например «Барселона — Манчестер Сити».

Помимо этого татарстанцев интересовал День ВДВ, который ежегодно в России отмечается 2 августа. Кроме того, из-за многочисленных жалоб на замедление работы YouTube в России, татарстанцев интересовал способ восстановления привычной доступности видеохостинга. Компания Google, владелец YouTube, уже заявила, что не причастна к массовым сбоям в работе сервиса в России.

Крушение поезда в Волгоградской области

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК Рубин — Акрон* — — — — День ВДВ — — 97 76 Поезд Казань Адлер* — — — — Рубин — Зенит* — — — — Барселона — Манчестер Сити 80 80 70 100 1 августа праздник 62 55 100 71 *** 100 85 84 76 Вадим Красиков 100 75 99 55 Кубок России* — — — — Алсу Курмашева**** 100 64 66 48

Помимо этого, в верхушке топа самых популярных запросов среди жителей Татарстана стало ЧП с поездом №491 Казань—Адлер. Его крушение произошло 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом, водитель которого в нарушение ПДД решил проскочить переезд перед приближающимся составом. В результате пострадали более 100 человек, многие оказались в больнице с различными травмами. Всего в поезде находилось более 800 человек. Из-за аварии с Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Интервью Лебедева и ОИ в Париже

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Дудь** Лебедев 3 200 Дудь** 550 Лебедев 450 Открытие Олимпиады в Париже 2024 350 Олимпиада в Париже 2024 300 Не вэлп 250 Батек 150 Михеев Павлов 140 Дэдпул и Росомаха 130 Ютуб 110

Самым популярным запросом на YouTube среди жителей Татарстана стало интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю**. После его выхода в суд с иском обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждает, что Лебедев своими высказываниями опорочил честь, достоинство и деловую репутацию организации. Сейчас с дизайнера требуют возмещения вреда в размере 10 миллионов рублей.

Артем Гафаров