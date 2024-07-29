В результате ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека, 10 из них — дети

Фото: скриншот видео очевидцев

По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медицинскую помощь получает 21 человек, из них 10 — дети, сообщает пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале.



Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Двое из них доставлены в 25-ю больницу Волгограда, а третий (машинист) будет проходить лечение в ведомственном учреждении. Еще 28 человек наблюдаются амбулаторно.



По сообщению РЖД, в 20:45 мск 10 вагонов с пассажирами отправились со станции Гремячая в Адлер. Всего в вагонах находится 311 человек.



Пострадавшие пассажиры продолжат путь в дополнительном резервном составе из восьми вагонов, который прибыл из Волгограда. Поезд проследует измененным маршрутом через станции Морозовская и Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

В данный момент пассажирам выдают их вещи из пострадавших вагонов.

