В поезде, следовавшем из Казани в Адлер, было 812 человек

Фото: скриншот видео очевидцев

В поезде, следовавшем из Казани в Адлер, было 812 человек. По предварительным данным, в происшествии могло пострадать до 100 человек. В настоящий момент на месте аварии работают три бригады скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим и транспортируют их в медицинские учреждения.

Непосредственно в спасательной операции принимают участие более 320 специалистов и более 100 единиц спецтехники. Также планируется направить к месту происшествия два вертолета Ми-8. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.