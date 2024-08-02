Google заявила о непричастности к массовым сбоям YouTube в России

Фото: Максим Платонов

Компания Google заявила о своей непричастности к появившимся в России сбоям в работе видеохостинга YouTube. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

— Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны, — ответила компания.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн недавно заявил, что скорость загрузки видео на YouTube для стационарных компьютеров может быть снижена до 70%.



Однако на утро 2 августа российские пользователи все чаще сообщают о том, что видео на YouTube не загружается совсем. На это пожаловались уже более 15 тысяч человек.

Олег Исаков