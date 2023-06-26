«Химичила» 3 года? Подчиненные главы ТатНИИ заявили о «премиальных поборах» на миллион

Казанский суд назначил обвиняемой в афере Елене Прищепенко пособие в размере прожиточного минимума

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Первые 40 тысяч рублей из установленного СК ущерба возместила Елена Прищепенко, директор Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Казанского научного центра РАН. Однако в ближайшие дни ее уголовное дело об афере в 400 тысяч рублей может перевалить за миллион — еще двое подчиненных Прищепенко заявили, что годами отдавали ей большую часть своих премий. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно на заседании Приволжского суда Казани, где решался вопрос об отстранении обвиняемой от должности.

«Получал премии и большую часть отдавал директору»



В уголовное дело кандидат сельхознаук Елена Прищепенко попала 24 мая текущего года. Ее задержанию предшествовали проверки сотрудников экономической полиции. Через 2 дня директора ТатНИИАХП доставили в Приволжский суд Казани для рассмотрения вопроса о домашнем аресте. Однако ходатайство СК было отклонено, а в отношении Прищепенко избран запрет определенных действий, включая общение со свидетелями и потерпевшими, а также использование средств связи.

Такая мера пресечения позволила фигурантке дела продолжить работу в НИИ агрохимии и почвоведения, но поскольку следствие считает институт местом преступления, а его сотрудников — свидетелями и потерпевшими, запрет общения в Следкоме по РТ посчитали недостаточным. Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам о преступлениях в сфере экономики Евгения Романова обратилась в суд с новым ходатайством.

Обвиняемая приехала на заседание вместе с дочкой-студенткой. Общаться с журналистом не пожелала. Суду представилась уроженкой Йошкар-Олы, директором НИИ в Казани и матерью. На вопрос о семейном положении сообщила — в разводе.

В уголовное дело кандидат сельхознаук Елена Прищепенко попала 24 мая текущего года. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Версия следствия по делу о мошенничестве на заседании суда прозвучала так: работая руководителем ТатНИИАХП Прищепенко умышленно, из корысти «потребовала от подчиненных возврата части денежных сумм от выплачиваемых им премий» и в период с декабря 2021-го по декабрь 2022 года получила от заведующего отделом животноводства и ветеринарии вуза наличными 407 тысяч рублей в несколько приемов». Именно эта сумма фигурирует в постановлении о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

На суде прозвучала и часть показаний потерпевшего сотрудника. «Получал премии и большую часть передавал Прищепенко», — сообщал он на допросе в СК.

— По данному факту ей предъявлено обвинение. Вину в получении средств от заведующего отделом она признала, начала возмещать ущерб, — проинформировала суд следователь Романова и уточнила — за месяц глава НИИ выплатила 40 тысяч рублей.

Прищепенко отстранению не противилась

Далее представитель СК попросила суд отстранить обвиняемую от должности и назначить ей пособие 15 тысяч 669 рублей в месяц, то есть в размере прожиточного минимума РФ для трудоспособного населения.

По мнению Романовой, несмотря на запрет определенных действий, ресурсы руководящей должности Прищепенко позволяют создать помехи следствию:

— Потерпевшие и свидетели являются ее подчиненными. Она может воздействовать на них, в том числе административными методами, склоняя к ложным показаниям, отказу от дачи показаний. Может продолжить преступную деятельность.

Следователь сообщила — заявления против директора написали еще двое ее подчиненных, включая ее заместителя, и указали — делились премиями в 2019—2022 годах.

В нынешней должности Елена Прищепенко отработала 3 года. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

— Потерпевшими они признаны? — уточнила судья Аида Лебедева.

— Да, признаны и допрошены.

Одним из новых заявителей стал представитель руководства и ученого совета ТатНИИАХП. По данным источников «Реального времени», с учетом двух новых эпизодов ущерб по делу о мошенничестве может перевалить за 1 млн рублей.

Заметим, в нынешней должности Елена Прищепенко отработала 3 года. Ранее на протяжении 9 лет была замом главы регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» и год — врио директора ТатНИИ сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук. Ее первые научные работы были посвящены защите семенного картофеля от переносчика вируса — крылатой тли и стратегии борьбы с колорадским жуком в условиях РТ. В 2013-м защитила кандидатскую по профилю, в 2023-м работала над докторской.

Важнейшими научными результатами-2022 в НИИ называли установление токсичности воздействия отдельных минералов на эпителиальные клетки крупного рогатого скота и разработку экологически безопасного средства, способного подавлять рост поражающего злаковые культуры гриба Fusarium graminearum. В заявке на получение патента указан авторский коллектив из семи человек, включая директора.

«Ее отличают высокие личностные качества, отличные организаторские способности. К подчиненным относится с уважением, во время работы неоднократно поощрялась», — процитировала судья характеристику обвиняемой за подписью замдиректора КазНЦ РАН,

В итоге Приволжский суд отстранил Елену Прищепенко от должности на период следствия и назначил ей госпособие. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Старший помощник прокурора Анна Буканина ходатайство следствия об отстранении Прищепенко от должности поддержала. Адвокат Рустам Хабибуллин возражений не высказал. Сама обвиняемая по существу своего дела на заседании не сказала ни слова. Ходатайство СК поддержала.

В итоге Приволжский суд отстранил Елену Прищепенко от должности на период следствия и назначил ей госпособие.

Как зарабатывает НИИ агрохимии и почвоведения

Насколько размер прожиточного минимума в РФ отличается от зарплаты, которую ранее получала директор, кандидат сельхознаук, на заседании не прозвучало. Впрочем, размер «премиальных поборов» по первому эпизоду дела позволяет сделать вывод, что уж премии-то ученых-агрохимиков и почвоведов точно превышали этот самый минимум в 15,7 тысячи. За счет чего в бюджетном учреждении могли выплачивать такие вознаграждения?

Согласно опубликованному на сайте ТатНИИАХП прайсу, перечень платных услуг института включает в себя 28 позиций. К примеру, выезд специалиста и отбор проб (без затрат на транспорт) стоит от 700 рублей, консультация — от 950, агрохимический анализ почвы на содержание фосфора — 885, биохимический анализ всхожести семян — 595 рублей, а вот оформление отчета — аж 6 тысяч рублей. На проведение научно-исследовательских работ и подготовку рекомендаций цена и вовсе договорная, а за срочность оказанию любой из услуг предусмотрена надбавка в 50%.