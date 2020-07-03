Главу общества инвалидов Татарстана отправили в СИЗО

Под арест на срок до 25 августа отправлен экс-депутат Госсовета Татарстана, председатель территориальной отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев. Такое решение вынес этим вечером Приволжский райсуд Казани, сообщают источники «Реального времени».



В суде следователь 4-го отдела Следкома по РТ Евгения Романова ходатайствовала о заключении под стражу Ганибаева, как подозреваемого в хищении средств Фонда соцстраха при исполнении четырех контрактов на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 года. Защита экс-депутата просила отказать в ходатайстве.

Судья Халиса Ахмадеева санкционировала арест.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении Ганибаева и неустановленных лиц. В нем фигурируют контракты на 87,5 млн рублей, ущерб же предварительно оценен в 1 млн рублей с лишним.

По версии силовиков, подчиненными Ганибаева в территориальном отделении Всероссийского общества инвалидов и его дочернем предприятии УПП «Картонажно-полиграфические изделия» составлялись фиктивные акты о передаче продукции по контрактам, которые в дальнейшем были представлены к оплате в ФСС.

Проверку по этим фактам силовики проводили больше года. Сегодня Ганибаева задержали.