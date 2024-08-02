«Он сам был обманут»: суд Татарстана признал законным арест водителя экс-главы КирМоса

Фото: Ирина Плотникова

Арестованному водителю администрации Кировского и Московского районов Казани Альберту Шарапову сегодня не удалось добиться освобождения из СИЗО. Верховный суд Татарстана отклонил доводы жалобы на его арест, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, за решеткой Шарапов оказался в начале июля, а вчера сотрудники СК задержали и его бывшего шефа Сергея Миронова, который больше семи лет рулил работой двух районов Казани.

На заседании Верховного суда адвокат арестованного Павел Мазуренко указывал — с апреля его клиент неоднократно допрашивался в качестве свидетеля и никаких попыток скрыться не предпринимал. 9 июля его пригласили на очередной допрос, после которого задержали, а на следующий день казанский суд удовлетворил ходатайство о его аресте до 15 августа.

«Никаких фактов, что мой клиент угрожал кому-либо из участников судопроизводства, не имеется. Его изоляция от общества пагубно отражается на состоянии здоровья и психики. Родители остались без моральной и материальной поддержки сына», — отмечал защитник.

По мнению адвоката, организовать фиктивное трудоустройство в районный МУП и начислять кому-либо зарплату его клиент не мог, лишь просил начальство о повышении ее размера.

«Он сотрудничает со следствием, дал развернутые показания на допросе, но обоснованно полагает, что сам был обманут при оформлении на работу», — указал адвокат Мазуренко, попросив избрать более мягкую меру пресечения

Сам Альберт Шарапов сегодня выразил готовность погасить причиненный бюджету ущерб.

Напомним, водителя обвинили в трех эпизодах афер с общим ущербом 1,3 млн рублей. По версии СК, на протяжении четырех лет Шарапов получал «вторую» зарплату на счета своего брата, отца и приятеля, которых фиктивно оформляли в качестве сотрудников МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района».

Сегодня по этому же делу обвинение предъявили бывшему шефу водителя Сергею Миронову — ему инкриминируют мошенничество и превышение должностных полномочий. По данным источников «Реального времени», вину бывший чиновник не признает.