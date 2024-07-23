Новый глава военного суда, ужесточение наказания за участие в нежелательных организациях, «захват» Wildberries
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 июля.
- Владимир Путин назначил нового председателя Казанского гарнизонного военного суда, им стал Алексей Новиков, ранее занимавший должность заместителя председателя Одинцовского гарнизонного военного суда. Также президентом подписан указ о назначении судей в Татарстане. В список вошли шесть новых судей, среди которых судьи районных судов Казани, председатели районных судов и заместитель председателя городского суда.
- Госдума приняла поправки к КоАП, ужесточающие ответственность за участие в работе иностранных организаций, признанных нежелательными в России. Законопроект вводит штрафы и лишение свободы для тех, кто участвует в деятельности таких организаций или финансирует их.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что активы Wildberries с начала июля переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Он считает это рейдерским захватом и собирается сделать все возможное, чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Сама Бакальчук опровергла обвинения мужа в «рейдерском захвате» компании, заявив, что это всего лишь развод. Она подтвердила, что все изменения в структуре компании были согласованы с Владиславом, который даже присутствовал на презентации.
- Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 600 тыс. рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, без соответствующей маркировки. Закон также повышает штрафы за пропаганду наркотиков для иностранцев и лиц без гражданства.
- Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил выплачивать гражданам 100 тысяч рублей за информацию о местах проживания нелегальных мигрантов. Он считает, что это поможет бороться с нелегальной миграцией и предотвращать преступления, совершаемые нелегалами. Каргинов направил соответствующее обращение министру внутренних дел.
- В результате мощного оползня на юге Эфиопии погибло не менее 157 человек, что почти в три раза больше первоначальных оценок. Трагедия произошла в районе Гезе-Гофа во время сезона дождей, который в Эфиопии длится с июля по сентябрь. Постоянные дожди увеличивают риск оползней в некоторых районах страны.
- Компания «Нестле Россия» опровергла информацию о возобновлении производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми в 2024 году. Ранее несколько СМИ сообщили о возможном возвращении бренда, однако официального подтверждения от компании не последовало. Производство KitKat в России было приостановлено в 2022 году.
- В Татарстане зафиксировано значительное снижение младенческой смертности: за первую половину 2024 года этот показатель составил 2,6 промилле, что почти вдвое ниже среднероссийского уровня. За последние 20 лет уровень младенческой смертности в республике снизился более чем в три раза. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Государственная дума РФ освободила от должностей сразу трех парламентариев: вице-спикера Сергея Неверова и председателей комитетов по энергетике и физической культуре и спорту — Павла Завального и Дмитрия Свищева соответственно. Причины пока не разглашаются.
- АО «Чистополь-Водоканал» переходит под управление «Таткоммунэнерго» из-за проблем с водоснабжением в городе. Министерство строительства Татарстана планирует модернизировать сети водоснабжения и включить Чистополь в федеральные программы по очистным сооружениям и инфраструктуре.
- Международный олимпийский комитет исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций. Это решение принято после многочисленных обвинений в коррупции и некомпетентности в адрес организации, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым.
Ключевые события 881-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения почетное наименование «гвардейская». Это решение было принято в знак признания заслуг бригады в ходе военной операции на Украине.
- Российские войска, входящие в «Южную» группировку, взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России. Это событие следует за недавним взятием под контроль сел Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, что свидетельствует о продолжающихся наступательных действиях российских войск на востоке Украины.
- Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников и инструкторов в Дергачах Харьковской области, используя оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 638 танков и других боевых бронированных машин, 1 382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 977 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Анастасия Фартыгина
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