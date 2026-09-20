Каждый пятый автовладелец готов пересесть на электромобиль в ближайшие пять лет

При этом около 70% намерены продолжать эксплуатировать и ремонтировать имеющуюся машину

Фото: Максим Платонов

Каждый пятый участник (21,4%) опроса среди российских автомобилистов рассматривает возможность покупки электромобиля или гибрида в ближайшие 3–5 лет. Это следует из исследования компании ROSSKO по итогам первого полугодия 2026 года.

Большинство опрошенных пока не планируют такую покупку в среднесрочной перспективе и остаются консервативными: около 70% намерены продолжать эксплуатировать и ремонтировать имеющуюся машину. Медианный возраст автомобиля среди участников составил 14 лет, лишь четверть автовладельцев задумывается о его замене.

Реальное время / realnoevremya.ru

По мере увеличения парка электрокаров будет меняться структура спроса на обслуживание и запчасти, отмечают аналитики. При этом экологический фактор пока не стал определяющим при выборе автомобильных товаров. Переплачивать за экологичные масла или детали готовы только 12,6% респондентов.

Ранее сообщалось, что «Атом» начал массовое производство электромобилей на заводе «Москвич». К 2028 году компания намерена наладить производство первых 10 тыс. электромобилей.

Зульфат Шафигуллин