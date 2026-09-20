Число кинотеатров в городах-миллионниках РФ сократилось до 380 за год

Показатель снизился на 2% по сравнению с данными предыдущего года

Фото: Динар Фатыхов

Количество кинотеатров в российских городах-миллионниках к сентябрю 2026 года снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 380. Об этом свидетельствуют данные геосервиса «2ГИС» для ТАСС.

В Москве число кинозалов выросло на 4%, достигнув 131 площадки. В региональных миллионниках показатель сокращается. Собственники торговых центров переводят площади под другие форматы, например спортивные магазины.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, интерес к отрасли сохраняется во многом благодаря выходу крупных российских премьер, однако часть площадок требует обновления.

Ранее стало известно, что ставка налога на прибыль для компаний, занимающихся производством анимационных фильмов, будет снижена до 3%. Эта мера вступит в силу с 2027 года.

Зульфат Шафигуллин