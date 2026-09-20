Экс-франчайзи Rostic's «Фаст фуд маркет» объявил о банкротстве

25 заведений уже переданы «Юниресту»

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Экс-франчайзи Rostic's ООО «Фаст фуд маркет» 16 сентября намерен подать заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Среди кредиторов — Сбербанк, ФНС и структуры ФПК «Гарант-инвест».

На начало 2026 года компания управляла 25 ресторанами под брендом Rostic's, которые в январе были закрыты, а затем возобновили работу. Заведения уже перешли в управление компании «Арт рест», принадлежащей контролирующей сети «Юнирест». В «Юниресте» заверили, что на работе сети ситуация не скажется.

«Фаст фуд маркет» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами: в 2026 году компания получила 25 исков от контрагентов на 22,8 млн руб., а сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам составила 176,2 млн руб. Эксперты не исключают связь банкротства с проблемами ФПК «Гарант-инвест», у которого ЦБ отозвал лицензию в декабре 2024 года. «Юнирест» уже несколько лет сокращает сотрудничество с франчайзи, консолидируя заведения.