Над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили БПЛА

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 1110 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Дарья Пинегина

Над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

Российские дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 1110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Аппараты сбивались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Это одна из крупнейших массированных атак с начала года по количеству одновременно перехваченных целей на столь широкой территории.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении более 1600 БПЛА над столицей России и на подступах к ней в течение дня.

Зульфат Шафигуллин