Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках

Фото: Мария Зверева

Госдума на пленарном заседании утвердила закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Новый закон устанавливает штраф до 600 тыс. рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если нарушены требования о маркировке.

В закон входит комплекс мер, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и употребления наркотиков. Поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В настоящее время статья 6.13 КоАП предусматривает ответственность за пропаганду наркотических средств в целом. Согласно новым изменениям, в статье будет конкретизировано распространение информации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, а также растениях, содержащих такие вещества, и их аналогах. Особенное внимание уделено произведениям литературы и искусства, которые должны быть правильно маркированы в соответствии с требованиями статьи 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Нарушение этих требований повлечет предупреждение или административный штраф для граждан до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 600 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация продукции, ставшей предметом административного правонарушения.

Дополнительно за пропаганду наркотиков вводится конфискация продукции, связанной с нарушением. Также поправками увеличивается нижний порог штрафа за пропаганду наркотиков для иностранцев или лиц без гражданства до 5 тыс. рублей (сейчас 4 тыс. рублей), с конфискацией соответствующей продукции.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года. «Реальное время» опросило участников рынка о том, чем для них грозит принятие этого законопроекта. Прочитать статью можно здесь.

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Екатерина Петрова