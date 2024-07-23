Главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов: «Вызывает беспокойство рост заболеваемости подростков»

В Детской республиканской клинической больнице прошла первая встреча в серии «Татарстан — республика достижений»

Фото: Максим Платонов

За последние 5 лет подростковая заболеваемость в Татарстане возросла на 10%. Об этом и уровне детского здравоохранения в Татарстане сообщили заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов. В рамках пресс-тура журналистам продемонстрировали мощности лечебно-диагностической базы ДРКБ. Спикеры сообщили о снижении младенческой смертности, рассказали о важности работы волонтеров-медиков и указали причины детской травматизации. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Детских травм было бы меньше, если бы родители проявляли больше внимания»

Ответственны за детские травмы в первую очередь родители. Такое мнение на встрече с журналистами в онкоцентре ДРКБ выразила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Она считает, что уровень детской травматизации можно снизить, если родители будут уделять больше внимания своему ребенку.

— Число детским травм, как в Татарстане, так и в России, могло бы быть меньше, если бы родители уделяли нужное внимание деткам. Наша большая ответственность как родителей <...> заключается в популяризации необходимого внимания к детству, — заявила спикер.

Ответственны за детские травмы в первую очередь родители. Такое мнение на встрече с журналистами в онкоцентре ДРКБ выразила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Она также обратила внимание на важность работы волонтеров-медиков, помощь которых необходима сфере здравоохранения:

— Такое учреждение (как ДРКБ, — прим. ред.) никогда не работает без поддержки родителей и волонтеров. <...> То сочувствие и соучастие, которое проявляют волонтеры в судьбе нашего маленького пациента, оно всегда очень важно, значимо как для самого пациента, так и для родителей, — подчеркнула Фазлеева.

Заместитель премьера привела статистику по объему помощи, оказанной волонтерами. Так, всего на территории Татарстана оказывают содействие в области здравоохранения 6,7 тысячи добровольцев. Суммарно они провели в больницах более 800 тыс. часов. Через систему волонтеров-медиков прошло не так много детей — всего 2,6 тысячи. Также, по словам Фазлеевой, банк крови республики пополнился на 1,3 тыс. литров благодаря донорам.



— Сегодня очень многое зависит не только и не столько от инфраструктуры и оборудования, которые здесь достаточно качественные. Прежде всего, многое зависит от тех специалистов, которые здесь работают, от родителей и волонтеров, — отметила спикер.

Снижение младенческой смертности

По итогам 2023 года младенческая смертность в Татарстане снизилась на тысячу детей, достигнув 3,1 промилле. Этот показатель ниже прошлогоднего на 6% и на 31% ниже результата 2018 года. Об этом в ходе встречи заявил главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

По его словам, республика занимает лидирующие позиции в ПФО по низкому показателю детской смертности. Так, за первое полугодие 2024 года в Татарстане он составил 2,6 промилле, а в ПФО — 3,7 промилле.

По итогам 2023 года младенческая смертность в Татарстане снизилась на тысячу детей, достигнув 3,1 промилле. Этот показатель ниже прошлогоднего на 6% и на 31% ниже результата 2018 года. Об этом в ходе встречи заявил главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

— При этом вызывает беспокойство рост заболеваемости подростков. За 5 лет он составил 10%. Лидируют болезни органов дыхания, глаз и его аппарата, органов пищеварения, болезни мышечной и эндокринной систем. <...> В связи с этим на сегодня среди ключевых задач сферы здравоохранения республики находится охрана здоровья подростков, — подчеркнул Зиатдинов.

Он добавил, что в Татарстане проживает более 851 тыс. детей. Им необходима качественная медицинская помощь, подчеркнул врач.

Ежегодно госпитализируют 45 тысяч детей

Ежегодно в ДРКБ госпитализирует более 45 тыс. детей Татарстана. Суммарно им проводят свыше 13 тыс. операций. В приемно-диагностическое отделение попадают 150 тыс. жителей республики, сообщил Зиатдинов.

В стационаре больницы развернуто 1 212 коек в четырех лечебных корпусах. В реанимационно-консультативном центре действуют 59 мест в пяти отделениях.

— В работе с детьми в системе здравоохранения нет мелочей. Наверное, нигде нет мелочей, если дело касается детей. <…> Сюда ребенок приходит с болью, ему необходимо стабилизироваться, нормализоваться, — подчеркнула Фазлеева.