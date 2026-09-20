Онлайн-продажи видеокарт в августе выросли на 16%
Эксперты связывают динамику с расширением ассортимента после стабилизации поставок, а также со сборкой ПК перед учебным годом и осенними игровыми релизами
В августе продажи видеокарт на платформе «Авито» увеличились на 16% к июлю и на 5% в годовом выражении.
Наибольшим спросом пользовались устройства GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (средняя цена — 35 тыс. рублей), Palit GeForce RTX 5060 Dual 8GB (27 тыс.) и Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB (20 тыс.).
В компании связывают динамику с расширением ассортимента после стабилизации поставок, а также со сборкой ПК перед учебным годом и осенними игровыми релизами.
Покупка видеокарт на вторичном рынке позволяет сэкономить до 66%: например, новая RTX 3060 Ti стоит около 59 тыс. рублей, тогда как подержанная — 20 тысяч.
Напомним, осенью прошлого года сообщалось о взрывном росте продаж видеокарт — вплоть до рекордных 400%.
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