Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа о «рейдерском захвате» в компании

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала заявление своего мужа Владислава о том, что в компании происходит «рейдерский захват». По словам Татьяны, это не рейдерский захват, а развод.

Она также отметила, что с самого начала все было согласовано с Владиславом и он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. В качестве доказательства она предоставила фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

Сегодня Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. По итогам встречи Кадыров заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват».

Глава Чечни также сообщил, что не может оставаться в стороне от этой ситуации и сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Бакальчук и защитить законный бизнес. Он добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

Рената Валеева