МОК исключил Международную федерацию бокса из списка признанных международных федераций
Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, исключили из списка признанных международных федераций. Решение было принято Международным олимпийским комитетом.
Также была утверждена смена названия Международной федерации плавания с FINA на World Aquatics, сообщает РИА «Новости».
В начале июля Умар Кремлев заявил, что МОК не сможет исключить бокс из программы Олимпиады. Он добавил, что даже в случае исключения этот вид спорта ничего не потеряет.
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