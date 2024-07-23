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МОК исключил Международную федерацию бокса из списка признанных международных федераций

13:32, 23.07.2024
МОК исключил Международную федерацию бокса из списка признанных международных федераций
Фото: Динар Фатыхов

Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, исключили из списка признанных международных федераций. Решение было принято Международным олимпийским комитетом.

Также была утверждена смена названия Международной федерации плавания с FINA на World Aquatics, сообщает РИА «Новости».

В начале июля Умар Кремлев заявил, что МОК не сможет исключить бокс из программы Олимпиады. Он добавил, что даже в случае исключения этот вид спорта ничего не потеряет.

Разиль Самигуллин

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