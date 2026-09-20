Явка на выборах в Татарстане превысила 60%

Сегодня — третий, заключительный день голосования

Фото: Дарья Пинегина

По данным ГАС «Выборы» на 10:00, в Татарстане проголосовали 60,57% от общего числа избирателей. Сегодня — третий, заключительный день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего в республике действуют 2 742 участковые избирательные комиссии.

В первый день голосования, 18 сентября, к закрытию участков явка составила 36,8%. Ко второму дню показатель вырос до 57,8% — выше, чем в среднем по России, где к концу второго дня проголосовали 44,38% избирателей. В списках избирателей Татарстана — более 2,9 млн человек.

Помимо депутатов Госдумы, в республике проходят дополнительные выборы депутата Государственного совета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному округу №50, а также дополнительные муниципальные выборы.

За ходом голосования следят наблюдатели, в том числе миссия от стран СНГ — замечаний от них не поступало. Центр противодействия киберугрозам зафиксировал хакерские атаки, однако на работу сервисов они не повлияли. В первый же день голосования сотрудники Центра информационных технологий Татарстана отразили более 500 попыток взлома интернет-ресурсов правительства республики.

За два дня на горячую линию ЦИК РТ поступило 252 звонка — на все вопросы граждан были предоставлены ответы.

После закрытия участков в 20:00 начнется подсчет голосов.

Дмитрий Зайцев