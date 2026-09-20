Перевозки нефти и СПГ через Ормузский пролив вышли на шестимесячный максимум

За последние два месяца союзники в Персидском заливе перевезли через пролив свыше 1 млрд баррелей нефти

Фото: Динар Фатыхов

Объемы транспортировки сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и коммерческих грузов через Ормузский пролив за последние две недели достигли наивысшего уровня за полгода. Об этом сообщил в видеообращении глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер. Его слова передает «Коммерсантъ».

По словам адмирала, рост показателей — результат мер США по обеспечению безопасности судоходства и разминированию пролива. За последние два месяца союзники в Персидском заливе перевезли через пролив свыше 1 млрд баррелей нефти, а американские военные содействовали проходу более чем 2 тыс. коммерческих судов.

Купер отметил, что США совместно с региональными партнерами намерены и дальше наращивать объемы транзита энергоресурсов. При этом, как подчеркнул адмирал, в условиях американской блокады Иран за указанный период не экспортировал ни одного барреля нефти.

Дмитрий Зайцев